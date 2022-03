Nekter å bremse grønn omstilling under krigen

Mens krigen i Ukraina raser, pågår det en egen strid mellom ledende EU-politikere og forskere. Striden er knyttet til den omstillingsstrategien EU vedtok for to år siden. Strategien bærer navnet «Farm to fork», og handler – enkelt sagt – om at medlemslandenes landbruk skal gjøres grønnere.

Matvareforbruket skal bli mer bærekraftig, og dermed er det lagt opp til mange nye måter å dyrke og avsette landbruksvarer på i EU. I tillegg skal blant annet dyrevelferden styrkes, og det skal settes et bindende reduksjonsmål for bruken av pesticider.

– Uholdbart og urettferdig

Men onsdag denne uka meldte Videnskap.dk at flere EU-politikere nå åpner for å sette i hvert fall deler av denne grønne omstillingen på pause.

180 forskere fra ulike miljøer mener at dette vil være helt feilslått – selv nå som det er krig.

– Ukraina-krisen avslører det faktum at dagens måter å produsere og forbruke matvarer på er uholdbare og urettferdige. Som svar, bør vi styrke – og ikke oppgi – overgangen til et sunt, rettferdig og miljøvennlig matvaresystem, skriver forskerne i deres brev til EU.

Forskerne er dermed også uenige i det et flertall i EUs ministerråd har vedtatt, nemlig å omlegge mer jord til landbruk. Politikerne har bestemt at medlemslandene skal kunne dyrke avlinger på ellers brakklagt jord som var tatt ut av produksjon og ikke må oppdyrkes eller avgresses. Bakteppet for den politiske beslutningen, er selvsagt den store matvarekrisen som nå er under oppseiling.

Avviser at alle skal bli veganere

Forskerne tenker annerledes. Professor Sabine Gabrysch ved Postdam Institute for Climate Impact Research påpeker overfor Videnskab.dk at global matvareusikkerhet ikke er forårsaket av mangel på matvareforsyning, men snarere ulik fordeling.

– Det er mer enn nok mat til å brødfø verden – også nå under denne krigen, uttaler hun.

– Det handler ikke om at vi alle sammen skal være veganere, men vi kan alle gjøre noe for å minske presset på den globale matvaresikkerheten ved å spise noe mindre kjøtt. Det er allerede en god grunn til å gjøre dette av hensyn til klimaet og vår sunnhet, slik for eksempel de nye kostrådene viser, sier lektor Christian Bugge Henriksen hos Institut for Plante- og Miljøvidenskap ved Københavns Universitet.

