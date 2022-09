Nasjonal pris til Torvbråten skole

Torvbråten skole i Slemmestad er den andre svanemerkede skolen i Norge. Svanemerket er en nordisk miljømerking som setter krav til både bygget og byggeprosessen.

For rektor Grethe Hultgren er Torvbråten en skole for fremtiden, skriver skog.no.

– Det er ikke bare en flott skole. Når vi har et så miljøvennlig og bærekraftig bygg, har det også vært viktig for oss å lære elvene om skolen og hvordan den er bygget, noe som igjen gir dem kunnskap og stolthet.

Skolen i massivtre har vært et prestisjeprosjekt for kommunen, med høye klima- og miljøambisjoner. Det er vannbårenvarme i alle gulv og under byggingen ble det gjenbrukt både løsmasser og rivningsmaterialer.

Solceller på taket og egen brønnpark gjør skolen energieffektiv. Bruk av massivtre og lavkarbonbetong gir også betydelige kutt i klimagassutslipp.

– Da vi bygget skolen viste klimaregnskapet en reduksjon på 60 prosent CO2 sammenlignet med vanlig TEK17-bygg, sier prosjektleder i Asker kommune, Alf Kaare Stokker.