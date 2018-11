Nær balanse for storfe

Underdekningen av storfe blir på 4900 tonn i 2019, ifølge Norturas nye prognose.

– Da har vi tatt hensyn til utslaktinga av storfe på grunn av tørken i sommer, sier Ole Nikolai Skulberg, direktør i Totalmarked kjøtt og egg i Nortura.

Mer kjøtt, mindre salg

Det betyr ikke at det er rom for mange nye produsenter i næringa, forteller Skulberg. Nye båsplasser er allerede på vei.

– Innovasjon Norge har innvilget søknader på over 4100 båsplasser for storfe. Da ser vi at det ikke er noe særlig rom for nyetableringer innenfor storfe i åra som kommer. Se på markedet for storfe: Utfordringa er at salget er fallende og produksjonen er stigende, sier Skulberg.

Forbruket av storfekjøtt gikk ned fra 14,8 til 14,2 kilo per innbygger fra 2016 til 2017.

– Ikke rom for nyetableringer

– Når får vi overproduksjon av storfekjøtt, slik utviklinga er?

– Det kommer helt an på hvordan markedet utvikler seg på salgssida og hva som skjer i melkeproduksjonen framover, sier Skulberg.

– Vi har gjort et anslag. Det er ikke en prognose, men en langsiktig betraktning fram mot år 2025. Med den produksjonen vi har i dag, og de båsplassene som er innvilget, har vi nok den produksjonskapasiteten innenfor storfe som vi trenger i årene som kommer. Da er det ikke rom for nyetableringer i denne perioden. Men det har stor betydning hvordan melkebøndene responderer på bortfallet av eksportstøtte, og hvor store utslag det vil gi på tilførselen av kjøtt. Det er en usikkerhet vi ikke har fasiten på, sier Skulberg.

I taket for kjøtt og egg

– Så heller ikke storfe bør man starte med?

– Nei, vi begynner å se resultatet av flere år med økt jordbruksproduksjon som mål, sier Skulberg.

– Så hva skal en bonde begynne med?

– Slik det ser ut nå er vi i taket for kjøtt og egg, i alle fall. Der er det ganske trangt akkurat nå, sier Skulberg.

Slaktet ikke melkekua

Uten tørken hadde den norske storfeproduksjonen vært nærmere markedsdekning i 2019 enn det ligger an til nå.

– Da ville vi hatt om lag 3 000 tonn underdekning. Men dette er bare en midlertidig effekt, for bonden har i stor grad tatt vare på kua, og heller slaktet okser, kalver og kviger, forteller Ole Nikolai Skulberg.