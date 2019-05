Nå skal det grilles ved butikkene

NSG og Nortura ved Gilde arrangerer grillaksjon ved inntil 40 butikker.

Grillaksjonene avholdes i tettsteder og byer med forventet stor aktivitet 8. eller 15. juni og på høsten.

Med erfaring fra fjorårets grillaksjon, ønsker organisasjonene å fordele aktiviteten på flere aksjoner og produkter gjennom året.

«Vil lokallaget ditt være med å fremme norsk lamme- og kjekjøtt nå i juni?» spør NSG på sine hjemmesider.

Gilde stiller med grillprodukter, profilering og kompetanse. NSG sentralt stiller og tilrettelegger profileringsmateriale, og lokallaga stiller med personell og utstyr. Organisasjonene trenger påmeldingene før onsdag 7. mai

Ut fra påmeldingene til grillaksjon, vil Nortura velge kjedeprofil, ønsket dato for aksjonen og aktuelle butikker.

– Videre bør samarbeidet med butikkene styrkes for å sikre at det er varer tilgjengelig i butikken av det som markedsføres gjennom grillaksjonene. Juni er en hektisk tid for mange medlemmer i NSG, og det er ønske om å spre aksjonene på flere tiltak og årstider, påpeker NSG.

NSG har i år inngått avtale med Nortura om å samarbeide om en pilot i 2019 med grillaksjon i juni og andre tiltak til høsten. Framover vil NSG også utfordre andre aktører på samarbeid om aksjoner med markedsføringstiltak av produkter av norske småfeprodukter.