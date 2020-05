Nå kan du vise fram sauen din på Bonde-TV!

Bonde-TV er arrangert av Bondelaget og Norsk Sau og Geit (NSG). Tidligere har kalv, kvige, ku, gris, fjørfe og stut fått vist seg fram i alle kanaler, og onsdag 13. mai er det sauens tur.

– Vi oppfordrer alle til å sende direkte på Facebook eller Instagram, eller legge ut bilder. Ved at mange gjør dette på samme dag, kan vi gi et reelt bilde av næringa. For dem som ikke kjenner landbruket, og spesifikt sau og lam, er det en veldig fin mulighet til å få et innblikk i livet på gården, poengterer NSG på sine hjemmesider.

Organisasjonen oppfordrer bøndene til å vise fram hvordan en vanlig dag i sauefjøset, eller med dyra på beite, ser ut. Fôring og stell, hva som er viktig for at dyra skal ha det bra, hva du gjør hvis noen blir syke, og tekniske løsninger - alt vil være god Bonde-TV.

Det er ikke tilfeldig at Bonde-TV med sau og lam sendes i mai. På denne tida fortoner hverdagen seg helt forskjellig, alt etter som hvor i landet sauebøndene driver. Noen steder er dyra ute på grønt gras, mens andre står midt i lamminga. NSG ønsker gjennom Bonde-TV å få fram dette mangfoldet.

Du kan vise fram gården din både på Facebook og Instagram. Her kan du lese hvordan du går fram rent teknisk.