Nå går svenskehandelen ned

Svenskehandel er som kjent svært populært blant nordmenn, men nå har vår handel hos söta bror gått litt ned. Fredag slapp SSB nye helårstall som viser at nordmenn i fjor handlet på dagsturer til utlandet for 15,6 milliarder kroner. Praktisk talt all norsk grensehandel går til Sverige. I 2018 grensehandlet nordmenn for 15,7 milliarder.

SSB betegner imidlertid grensehandelen som "stabil". De understreker også at det er betydelig usikkerhet knyttet til disse tallene.

Ser man på utviklingen de siste 16 årene, har grensehandelspila skutt i været. Grensehandelen har økt fra år til år i løpende priser, med unntak for noen enkelt-år. Sist gang det var en reduksjon i grensehandelen, var i 2016.

Les også: Grensehandelen kan nå 30 milliarder i 2030

Flere dagsturer – mindre handlebeløp

Annonse

Til tross for at nordmenn brukte litt mindre penger på grensehandel i 2019, dro de på flere dagsturer enn året før. Det vil si at det ble brukt færre kroner per dagstur.

I gjennomsnitt handlet nordmenn for 1 681 kroner per dagstur i 2019, som er 186 kroner mindre enn gjennomsnittlig handelbeløp i 2018. Mer enn ni av ti kroner nordmenn brukte på grensehandel i fjor ble brukt i Sverige.

Strømstad alene stod for 46 prosent av all grensehandelen i 2019, etterfulgt av Charlottenberg som stod for 18 prosent.

Østlendingene er fortsatt de som bruker klart mest penger på grensehandel. 77 prosent av kronene som ble lagt igjen på grensehandel i 2019 ble brukt av bosatte på Østlandet. Østlendingene brukte omtrent 12 milliarder kroner på grensehandel, mens øvrige nordmenn brukte 3,6 milliarder kroner.