Nå bedres erstatningene

- Når svinebøndene sanerer, gjør de en jobb for folkehelsa. Da er det ikke rimelig at de risikerer konkurs på grunn av erstatningsreglene. Med de nye reglene vil vi kunne unngå urimelige konsekvenser for bonden, sier styremedlem John-Erik Skjelnes Johansen i Norges Bondelag i en pressemelding fredag.

I 2017 kom det nye retningslinjer som har gitt uforholdsmessig stor reduksjon i erstatningen på grunn av nedskrivingssatsene for fjøs og innredning.

Endringene nå betyr at bruksverdien av fjøs og innredning skal telle mer.

Disse endringene kommer som et resultat av et påtrykk fra hele Bondelaget som også har fått mange innspill fra Norsvin, Norsk Landbruksrådgivning og Nortura, og ikke minst berørte medlemmer og tillitsvalgte.

- Bondelaget både lokalt og sentralt fikk tilbakemeldinger om at retningslinjene traff bonden urimelig hardt. Da tok vi grep, og har jobbet både mot myndigheter og mot politikere for å få til endringer. Vi er fornøyde med at Landbruksdepartementet nå har hørt på vårt forslag om at praksisen måtte endres, sier Skjelnes Johansen.

Han legger til at det er viktig at medlemmene og andre gir innspill til saker Bondelaget skal forfølge.

Endringene vil ha tilbakevirkende kraft for dem som har måttet sanere etter 2017.