– Mye å ta inn på kort tid etter denne brannen

– Jeg ringte bonden nå i sted. Bonden er glad for at det ikke har gått galt med folk, og at bygninger ble berget. Men bonden må etter hvert ta inn over seg det voldsomme i at to driftsbygninger er brent ned. Kyrne var heldigvis på setra, men det er mye å ta inn på kort tid, sier fylkesleder Kristina Hegge i Oppland Bondelag til Bondebladet i 12-tida torsdag.

Det var klokka 21.06 onsdag kveld politiet fikk melding om låvebrannen sørvest for Tretten, sør i Gudbrandsdalen. Brannen begynte i låven, som raskt ble overtent, og spredte seg så til ytterligere én driftsbygning.

– Begge låvene er tapt. Cirka 300 griser er brent inne, og cirka 200 griser ble reddet ut, kunne politiet opplyse.

Flere av de reddede dyra var imidlertid i en slik tilstand at de måttet avlives på stedet. Andre dyr ble fraktet bort for nødslakt.

Blir fulgt opp av landbruksapparatet

Hegge kjenner selv godt bonden som opplevde det hun betegner som en kjempetagedie.

– Hvordan følger fylkeslaget opp bonden etter det som har skjedd?

– Vi har hatt en prat med både landbrukskontor og landbrukets HMS-rådgiving. Vi vet at de følger opp, og trekker i trådene rundt. Videre har bonden snakket med folk i nabolaget. Vi i fylkeslaget vil prøve å sørge for at ting fungerer som de skal, sier fylkeslederen.

Folk stiller opp for bonden

Landbruksmiljøet i bygda er aktivt. Det samme har lokalbefolkningen vært i sin støtte og hjelp - også under selve brannen. Den skal ha blitt oppdaget av naboer.

Både naboer og andre kom raskt til stedet, og bidro til å få ut dyr da låven stod i full fyr. I tillegg hjalp de til med å flytte unna utstyr og legge til rette for brannvesenet, skriver NTB.

– Folk stiller opp. Gården ligger sentralt til, og mange ser en slik brann raskt. Den ble tidlig observert. Tretten er en aktiv jordbruksbygd. Mange kjenner dem som bor på gården, forteller Hegge.

Bonden skal selv ikke ha vært til stede da brannen oppstod og raskt utviklet seg.

Det har vært flere landbruksbranner i Gudbrandsdalen i seinere år, så vel som en fatal arbeidsulykke.

– Vi hadde en voldsom brann på Frya for noen år siden. Den var eksplosjonsartet. Og en lokallagsleder ble drept i en arbeidsulykke ikke så langt unna. Mange kjenner de samme folkene her, og det gjør sitt til at man er glad for at det ikke har gått med liv i brannen onsdag. Vi er veldig klar over at det fort kan skje noe, sier Hegge, som poengterer viktigheten av å fortsatt jobbe med brannforebygging. For som hun sier:

– Hver gang det brenner, er det én gang for mange.

Langt færre landbruksbranner nasjonalt

Som Bondebladet skrev i vår, har de vært en nedgang på hele 90 prosent i antall husdyrbranner på fem år.

De siste fem åras satsing på el-kontroll med varmesøkende kamera er forklaringen, ifølge Landbrukets brannvernkomité. El-relaterte branner har vært en hovedutfordring i landbruket.

Før satsingen med varmesøkende kamera startet, var det i gjennomsnitt 30 husdyrbranner i året. I 2019 var det tre branner der dyreliv gikk tapt. Til sammen to kyr og to hester mistet livet i brannene.

– Antallet branner i driftsbygninger i landbruket har vært fallende over tid. Totalt var det 132 branner med skader over 100 000 kroner i 2019, med samlet utbetaling på 140 millioner kroner, herav tre branner med tap av dyreliv. Dette er det laveste som er registrert av Landbrukets brannvernkomité, fortalte styreleder Pål-Arne Oulie i Landbrukets brannvernkomité til Bondebladet i vår.

