Modum får sju millioner til grønnere landbruk

Viken fylkeskommune mottar nesten sju millioner kroner fra Forskningsrådet til et treårig forskningsprosjekt i Modum, med oppstart i april. Målet er et mer bærekraftig og miljøvennlig landbruk.

Annonse

– Dette er utrolig bra, og noe jeg er stolt over at Viken fylkeskommune nå går i bresjen for. Forskningsprosjektet vil bidra til at landbruket utvikler nye og mer klimavennlige driftsmåter, og viser hvordan landbruket selv og forskningsmiljøer kan jobbe godt sammen med å gjennomføre det grønne skiftet, sier fylkesråd for næring Johan Edvard Grimstad.