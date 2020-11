Minst 200 koronasmittede på danske mink-pelserier

På seks "minkpelserier" i Danmark er det i løpet av den siste uka funnet over 200 smittetilfeller blant ansatte. Det opplyser Styrelsen for Patientsikkerhed på Twitter, melder danske landbrugsavisen.dk i en nyhetssak fra det danske nyhetsbyrået Ritzau tirsdag.

"Smitteopsporingen arbejder på højtryk for at bryde smittekæderne", skriver styrelsen.

Den opplyser ikke hvor i landet disse minkpelseriene ligger.

Hos Statens Serum Institut har faglig direktør Kåre Mølbak tidligere sagt at det, med tanke på risiko for å bli smittet av koronavirus, er farligere å arbeide i minkbransjen enn i helsevesenet.

For tiden pågår et stort arbeid med å avlive alle landets mink. Regjeringen har som kjent besluttet at dyra utgjør en for stor helserisiko.

Statens Serum Institut har påpekt at det er en risiko for spredning av en mutert utgave av koronavirusset, som en kommende vaksine kan vise seg mindre effektiv mot.

Hittil er det funnet smitte hos 283 minkgårder i Danmark. Mer enn en fjerdedel av minkgårdene i Danmark er dermed rammet av smitte blant minkene. Dyra er blitt avlivet på 265 av gårdene hittil. I Danmark er det om lag 1 100 minkgårder.

I tillegg er det mistanke om smitte hos 22 minkgårder. Det opplyser Fødevarestyrelsen på Twitter tirsdag.