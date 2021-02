Minneord om Per Boe Guren

Det var med stor sorg vi mottok meldingen om at Per Boe Guren gikk bort 23. januar, bare 66 år gammel.

Per har vært en viktig initiativtaker og pådriver i mange spørsmål knyttet til miljø- og matproduksjon i Norge. Mange av oss har fått lov å oppleve hans kunnskap og nærhet til naturen på markvandringer i Kurelandskapet. Og mange er det som har fått glede av hans vilje til å dele egen kunnskap med andre. Alltid på en lun og lavmælt måte, og alltid ved å skryte av alle andre. Av sine gode naboer og dyktige kollegaer, av flinke rådgivere og gode organisasjonsfolk.

I 2003 startet Norsk Landbrukssamvirke opp Bondens marked. Det første informasjonsmøtet i Norge ble arrangert i Råde, der Per var vertskap og møteleder. Hele våren 2003 hjalp han til med gode ideer for rekruttering og organisering. Og når markedene startet opp i august 2003 var han og Øko-rygge på plass med grønnsaker og poteter. Mye av ideen bak Bondens marked er at produsent og forbruker skal møtes ansikt til ansikt. Med Per i rollen som kunnskapsrik og blid torghandler skjønte vi fort hvor viktige slike møter kan være.

I 2016 ble Landbrukets Økoløft etablert. Dette er et bredt samarbeid mellom organisasjoner og rådgiving der målet er å øke produksjonen av økologisk mat på norske ressurser. Selvfølgelig ble Per, sammen med Jens Edvard Kase og Stig Gammelsrød i Øko-Rygge kontaktet med spørsmål om de kunne tenke seg å bli Inspirasjonsbønder. Heldigvis var svaret ja. På den måten ble mye av den positive erfaringen og entusiasmen fra Østfold spredd til andre deler av landet.

Musikk og kreativitet var en viktig del av Pers liv. Noe han deler med resten av familien. Han prøvde å være litt beskjeden når han fortalte om kona Astri og døtrene Helga og Ingri. Men stoltheten og kjærligheten lyste hver gang han snakket om «jentene mine».

Våre varme tanker går til dere nærmeste. Vi er takknemlige for at vi kjente Per. Møtene med ham gjorde verden til et litt lysere og finere sted å leve.