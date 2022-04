Minkskandalen ruller videre

Fredag var det duket for en ny runde i den danske mink-kommisjonen. Den undersøker forløpet til den dramatiske beslutningen i november 2020 om å avlive absolutt alle mink i Danmark.

Beslutningen ble tatt etter at det var blitt påvist en farlig covid-19-mutasjon i noen av dyra. Noe lovgrunnlag for den dramatiske beslutningen fantes imidlertid ikke den gang. Siden har det blant annet kommet fram at myndighetene nedla den 100 år gamle næringa på 45 minutter, og at statsministeren fikk papirene til møtet seks (!) minutter før møtet. Landbruks- og matministeren måtte gå av kort tid etter denne beslutningen.

Snakket sammen – om andre ting

Tidligere veterinærdirektør i Fødevarestyrelsen, Hanne Larsen, bekreftet fredag for mink-kommisjonen at hun unnlot å drøfte manglende lovhjemmel med minkavlerne. Men hun kunne ikke forklare hvorfor.

Larsen snakket flere ganger med minkavlernes formann Tage Pedersen i dagene etter beslutningen om å avlive alle minkene. Allikevel fant hun under beslutningen ikke anledning til å nevne utfordringene med den manglende lovhjemmelen, skriver danske landbrugsavisen.dk fredag.

Annonse

Kommisjonens utspørrer Jakob Lund Poulsen ville vite hvorfor det forholdt seg slik.

– Jeg har tenkt mye over hvorfor jeg ikke gjorde det. Jeg kan huske at jeg var i dialog med Tage Pedersen to ganger etter den utsendte pressemeldingen og fram til 8. november. I meldingen står det klart at det ikke foreligger noen lovhjemmel, sa hun via en videolink fra Indonesia, hvor hun nå er utstasjonert.

Vurderte ikke å ta det opp

Samtalene handlet om andre forhold.

– Jeg overveiet simpelthen ikke å nevne det i disse samtalene, sa hun.

Hanne Larsen bekreftet under avhøret at hun både før og etter regjeringas beslutning om å avlive alle mink, var klar over at det ikke fantes noen hjemmel hos Fødevarestyrelsen til å avlive alle mink. Hun nevnte imidlertid også at den nok kunne finnes en slik hjemmel i et annet departement, og at hun oppfattet at spørsmålet om lovhjemmel var under avklaring i departementene.