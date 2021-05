Mesterkokk til DNT-hytter

Med bruk av flere lokale råvarer, skal Den Norske Turistforenings (DNT) betjente hytter bli enda bedre på mat. Det vil bondelagskokk Halvar Ellingsen sørge for. Han skal framover på inspirasjonsturné til tre DNT-hytter.

– Veldig stas

Disse hyttene får Halvar Ellingsen som gjestekokk sommeren 2021:

Aurlandsdalen Turisthytte 24.-25. mai

Grimsdalshytta 23.-24. august

Stranddalen Turisthytte 6.-7. september

Annonse

Ellingsen er også kjent fra kokkelandslaget og TV-programmet Kokkeliv. Han skal tilbringe to fulle dager på kjøkkenet sammen med hyttevertskap og ansatte, med vekt på lokale råvarer i sesong.

– Dette er veldig stas, og kommer til å bety mye for både vertskapet på de hyttene som får besøk, og resten av DNT. De heldige gjestene på hyttene disse dagene, kan vente seg en svært minneverdig opplevelse ved middagsserveringen, sier generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang i DNT i en pressemelding fredag.

Les også: Bøkkar med biff på menyen

Mer lokal og sesongbasert mat

Dette er en del av en større satsing på mat i hele DNT, der bærekraftig mat, naturopplevelser og matopplevelser går hånd i hånd. Norges Bondelag er samarbeidspartner i prosjektet, og Halvar ble koblet fordi han er offisiell Bondelagskokk 2019-2021.

– Fotturisten i Norge drar nytte av at vi har et aktivt landbruk over hele landet med stier gjennom kulturlandskapet, gjennom et åpent beitelandskap og ikke minst på setervollene. Mat og reiseliv henger sammen. Med dette prosjektet håper vi kunnskapen om dette kommer fram, og ikke minst verdien av å ta vare på dette også i tida framover for både bonden og fotturisten, sier generalsekretær Sigrid Hjørnegård i Norges Bondelag.

– Vi i DNT er opptatt av at maten vi spiser skal være naturvennlig, men også gi gode matopplevelser og god energi til turen. For oss, er det veldig naturlig å løfte fram gode norske råvarer basert på lokale ressurser når vi skal servere mat. Norges Bondelag er derfor en viktig samarbeidspartner for oss når vi nå gjør et løft for å servere enda bedre og mer bærekraftig mat på hyttene våre, sier Solvang.