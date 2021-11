Mer importribbe enn normalt på grunn av koronapandemien

Det vil bli importert mer ribbe enn normalt inn mot jul. Årsaken er blant annet koronapandemien og høy etterspørsel.

– Det vil bli nok ribbe i år, men som i fjor, litt mer importert ribbe enn normalt som følge av at grensene har vært stengt i en lengre periode, men det er lagt til rette for at det er nok råvare, sier Ole Nicolai Skulberg i Nortura Totalmarked til Nationen.

– Det slaktes mye norsk gris, og slaktingen øker noe fram mot jul, så det aller meste av ribba blir dekket med norsk råvare, sier Skulberg.

Ifølge grisebøndenes avls- og interesseorganisasjon, Norsvin, er det vanskelig å være selvforsynt på ribbe på grunn av den enorme etterspørselen i en veldig kort tidsperiode.

– Norge er ikke selvforsynt med ribbe siden det er stor forskjell i etterspørsel gjennom året, og for lite volum i kvoten for innfrysing. Vi ser også en generell nedgang i produksjonen av gris. Dessuten er vi avhengige av å bruke hele dyret, ikke bare den svært etterspurte ribba, som grisen jo dessverre bare har to av selv om det er jul, sa styreleder i Norsvin, Menes Didriksen, til Nationen. (NTB)