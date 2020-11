Mener ulvesonen i praksis utvides

I vinterens lisensjakt kan det felles 27 ulver utenfor ulvesona. Dét er Bondelaget fornøyd med, og viser til at det er i tråd med Stortingets rovviltforlik så vel som rovviltnemndenes vedtatte kvote utenfor sonen.

Lar Deisjøreviret være i fred

Forhåpentligvis kan fellingskvota på 27 ulver være med på å gi beitebrukere trygghet for at de kan unngå ulveangrep kommende beitesesong, påpeker styremedlem og rovviltansvarlig Erling Aas-Eng. Samtidig er han skuffet over at departementet ikke vil inkludere Deisjøreviret i vinterens lisensjakt.

Jakten varer fra 1. desember til 31. mai.

– Når Deisjøreviret på begge sider av ulvesona får være i fred, er det i praksis en utvidelse av ulvesona. Det gjør det uforutsigbart og vanskelig å ha dyr på beite i randsona rundt ulvesona, sier Aas-Eng i en pressemelding fra Norges Bondelag etter Klima- og miljødepartementets vedtak torsdag denne uka.

Ulvene i Deisjøreviret har holdt til i deler av Stor-Elvdal og Rendalen i Østerdalen siden vinteren 2017/18. Området er delvis utenfor, og delvis innenfor ulvesona. Bondelaget mener Elgå-ulven, som regnes som genetisk viktig og som nå er en del av Deisjøreviret, bør flyttes.

Rovviltnemnda i området anmodet å flytte Deisjøreviret med Elgåhannen.

– Vi ber innstendig om at staten følger denne anmodningen, og flytter hele reviret, sier Aas-Eng.

Flere familiegrupper i Skandinavia

Miljødirektoratet har hvert år en faglig vurdering av lisenskvotene for ulv. De oppsummerer at det er registrert 45 familigrupper og 26 revirhevdende par i Skandinavia, noe som utgjør en økning på tre prosent. Den skandinaviske bestanden i år er anslått til 450 individer, noe som utgjør en økning på 70 individer sammenlignet med 2018/19.

Antall revirmarkerende par og flokker inkludert grenserevirene, har holdt seg ganske stabilt i Norge over de siste årene, på omkring 16 flokker og par.

"Dette viser bestandens sterke evne til reproduksjon, og at rovviltnemndenes vedtak både er nødvendig og forsvarlig for å kunne forvalte ulven innenfor det vedtatte bestandsmålet", skriver Bondelaget.

Anbefaler forvaltning i øvre bestandsmål-sjikt

Miljødirektoratet anbefaler på sin side å forvalte ulvebestanden i øvre del av bestandsmålet på 4-6 ynglinger grunnet innavl og tjuvjakt, men vurderer det likevel som sannsynlig at lavere nivå i bestandsmålet kan nås gjennom rovviltnemdenes vedtak om uttak av fem revirhevdene par og flokker i sonen.

Rovviltnemdenes vedtak om uttak av fem flokker og par, vil heller ikke true bestandens overlevelse, slik Miljødirektoratet ser det.