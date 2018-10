Mener planteimportører trenger mer kunnskap

Mange av plantene som importeres blir ikke godt nok kontrollert før de tas inn i landet, viser undersøkelser som Mattilsynet har gjennomført.

Funnene ble gjort i et nasjonalt tilsynsprosjekt, der formålet var å sjekke om planteimportører etterlever importregelverket.

Alvorlig trussel

Ved import av planter kan bakterier, virus, soppsykdommer og insekter, såkalte planteskadegjørere, følge med på lasset.

– Plantehelsen i Norge er god, men økt import øker også faren for alvorlige planteskadegjørere som kan true norsk plantehelse. Mange slike skadegjørere kan være vanskelige å oppdage på importtidspunktet, og da er det viktig at importørene, også de små, har gode systemer som hindrer innførsel av dette, sier Anne Kari Kroken, seniorinspektør i Mattilsynet.

Flere alvorlige funn

De siste årene har det vært flere funn av alvorlige skadegjørere i Norge, og i mange av disse tilfellene vet vi at det har kommet til Norge med importerte planter.

Importørene har generelt for liten kunnskap om de planteskadegjørerne som kan følge med importsendinger, og som kan føre til alvorlige konsekvenser for norsk plantehelse, både miljømessig og økonomisk, skriver Mattilsynet.

–Til tross for at bransjen ble varslet om tilsynsprosjektet på forhånd, ble det avdekket mange brudd på regelverket, sier Kroken

Bransjen har tatt tak

Importørene ble generelt mer bevisst sitt ansvar i løpet av prosjektperioden, skriver Mattilsynet som opplever at mange importører har tatt tak for å etterleve de nye bestemmelsene.

– For å sikre fortsatt god plantehelse, må importørene sørge for at de har kunnskap om regelverk, skadegjørere, vertplanter og symptomer. Vi har sett at flere har endret sine rutiner som følge av dette prosjektet, og det er bra, sier Anne Kari Kroken.

I løpet av prosjektet, som ble gjennomført i 2017, ble det ført tilsyn med 265 importører av planter, potet og tre.