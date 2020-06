Mener bøndene må bli en del av brannberedskapen

Utfallet kunne fort ha blitt langt verre, da det onsdag kveld brøt ut fjøsbrann i Guddal i Vestland-kommunen Fjaler (tidligere en del av Sogn og Fjordane fylke). Tre bolighus og 20 dyr ble reddet fra flammene, men fjøsbygget ble totalskadd. Årsaken til at skadene og tapene ikke ble større, var at naboer - bønder - med gjødselvogner reagerte raskt.

Etterlyser bedre samarbeid

Fylkesleder Anders Felde i Sogn og Fjordane Bondelag mener eksempelet er illustrerende for at norske bønder nå må bli en del av brannberedskapen på bygda, skriver NRK Vestland fredag.

Han etterlyser nå et bedre samarbeid mellom bønder med gjødselvogner og brannvesenet. Felde viser til at gjødselvognene har plass til flere tusen liter vann, og kan fylles raskt. Ikke minst kan de også pumpe ut igjen vann raskt.

– Dette må vi øve på. Samtidig må nødetatene skaffe seg bedre oversikt over hvilke ressurser bøndene sitter på. Her kan det handle om liv, og om å berge dyr og store verdier. Bøndene har utstyret, og er mer enn villige til å hjelpe til, sier fylkeslederen til NRK Vestland.

Tommel opp hos myndighetene

Han får støtte hos både daglig leder ved Alarmsentralen i Sogn og Fjordane, Terje Brandsøy, og avdelingsdirektør Johan Marius Ly hos Direktoratet for samfunnssikkerhet i at bønder vil være et godt supplement i brannberedskapen.