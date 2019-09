Melkebonde mener Elotec må sørge for bedre opplæring

John Inge Henriksen driver med sau og fôrer opp kalver i Porsanger. Han hadde tidligere i år problemer med brannvarslingsanlegget sitt. Anlegget ble levert av Elotec i 2003.

– Jeg har hatt to firmaer i Lakselv som har sett på det. Det ene firmaet fant ikke ut av det, og ville ikke engang skrive ut regning. Det andre var OP Elektro i Lakselv. De skulle liksom kunne det, og var her flere ganger å skifte deler. Men det gikk likevel alarmer hele tiden. Til slutt kom det en regning på 53 000 kroner, men anlegget var ikke i orden i det hele tatt, sier Henriksen.

Svarer ikke

Bondebladet har snakket med OP Elektro for å høre deres versjon av historien.

– Jeg kan ikke uttale meg om mine kundeforhold til noe som helst mediene, sier Andreas Jakobsen i selskapet.

Han sier videre at det gjelder uansett, selv om kunden sier det er greit.

Henriksen mener OP Elektro mangler kompetanse på brannvarslingsanlegg.

– Det får stå for hans egen regning. Vi har den nødvendige kompetansen, og vi arbeider med en del landbruksbygg, sier Jakobsen.

Fungerte ikke

For å finne en reparatør som kunne reparere anlegget, var John Inge Henriksen nødt til å få en reparatør fra Balsfjord utenfor Tromsø, omtrent 485 kilometer unna. Sigmund Salamonsen gjorde jobben og han bekrefter at anlegget fortsatt ikke fungerte da han kom.

– Vi har en regel i firmaet vårt om at vi ikke snakker om konkurrentene våre, så jeg kan ikke si noe om hva OP Elektro har gjort. Men det var en god del feil på det anlegget. Tre-fire feil var ganske grove og som gjorde at det ikke fungerte. Henriksen hadde stengt anlegget ned da jeg kom, på grunn av mye feilmeldinger. Anlegget meldte blant annet brann i bolighuset uten at det brant, sier Salamonsen.

Anlegget til Henriksen er fra 2003, men Salamonsen mener det ikke er noe problem.

– Det er stort sett de samme anleggene. Det er kommet ny teknologi, men det har ikke Henriksen. Det er lettere å fikse de gode, gamle anleggene som han har, sier Sigmund Salamonsen.

I skrivende stund har Henriksen fått brev fra forsikringsselskapet om at forsikringen blir dyrere, fordi han står uten avtale om årlig kontroll på anlegget. Han har tenkt å løse det ved å inngå avtale med Oneco.

– Mye dyrere

Grete-Liv Olaussen er også bonde i Porsanger kommune, og driver med melk. Olaussen har en lignende erfaring som Henriksen.

– Vi har Elotec, det er det flere som har. Men det er også flere som har problemer med å få gjennomført den årlige kontrollen. Tidligere hadde de Relakom, det var helt fantastisk. De kom når kom når de skulle, fikk orden på anleggene og regningen var helt overkommelig. Nå har ikke Elotic lenger avtale med Relacom, og de klarer ikke å levere på samme måte. Prisen er mangedoblet, sier hun.

– Det er egentlig Elotec sitt ansvar å ha service. Vi er pålagt å ha dette i orden. Det som er trasig er at det er feilmeldinger på det. Like etter at de har kjørt ut av porten, kommer det feilmeldinger, sier Olaussen videre.

Line Kristoffersen har ammeku i Porsanger kommune, og også hun har opplevd at prisen har steget.

– Regningen ble så stor, jeg fikk jo sjokk. Nesten 13 000 kroner kom regning på, bare i arbeidspenger har de tatt 6700 kroner, sier hun.

I ettertid har hun også fått tak i Sigmund Salamonsen, som gjorde jobben billigere.

– Nå har det vært en kar her som gjorde det for 3000 kroner, man kunne se at han hadde jobba før. Han kunne slike triks som å gjøre rent utstyr, i stedet for å kjøpe nytt, sier Kristoffersen.

Elotec: tilfredsstillende

Alle tre mener Elotec har et ansvar med å skaffe servicefolk. I Elotec mener de at tilgangen er tilfredsstillende.

– OP Elektro er autorisert og har god bemanning. Etter min mening er de et seriøst firma som driver med veldig mye. Ute på landsbygda må en være allsidig på flere hold, sier Kjell Johnny Augan i Elotec.

– Alt kan selvsagt forbedres, og det er helt sikkert enda flere som kunne vært der og stått til tjeneste. Det er litt begrenset med aktører i området. Det vil være færre valgmuligheter i Finnmark enn i Akershus, sier han videre.

Augan mener det er helt innafor at Henriksen må til Troms for å finne en reparatør han er fornøyd med.

– Jeg anbefaler Henriksen å velge den aktøren han er mest fornøyd med. Han må ordne seg en årsavtale med Salamonsen, så det blir meldt inn til de rette instanser, sier Augan.

Henriksen er ikke fornøyd med svaret fra Elotec.

– Det synes jeg ingen ting om. Det er for dårlig at jeg må helt til Troms for å få tak i kompetente servicefolk, sier John Inge Henriksen.