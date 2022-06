Matkastelov i det blå

Støre-regjeringen har i Hurdalsplattformen forpliktet seg til å "redusere matsvinnet, blant anna ved å utarbeide ein matkastelov." Men fortsatt er det helt i det blå om, eller når, en slik lov vil se dagens lys. Det framgår av landbruks- og matminister Sandra Borchs (Sp) svar fredag på et skriftlig spørsmål fra MDGs Lan Marie Nguyen Berg.

MDG utålmodig

– Hvorfor prioriterer ikke regjeringen arbeidet med matkastelov høyere? spør MDG-politikeren.

Hun viser også til at det nå er stor folkelig oppslutning om en slik lov. I en undersøkelse fra TooGoodToGo framgår det at 84 prosent av de spurte forbrukerne ønsker seg en matkastelov.

En slik lov ville, slik MDG ser det, hatt to positive effekter: Redusert sløsing av dyrebar mat, og at de som har minst fra før ville fått bedre tilgang til mat.

Store ambisjoner – langt fram

Ambisjonene på matsvinn-feltet er imidlertid meget store. Myndighetene og en samlet matbransje inngikk juni 2017 en historisk samarbeidsavtale om redusert matsvinn. Målet med den såkalte Bransjeavtalen er å halvere matsvinnet i Norge innen 2030, i tråd med FNs bærekraftmål.

Men veien dit er lang. Avtalen sier at Norge skal nå 50 prosent reduksjon av matsvinnet innen 2030, men nedgangen i matsvinn har kun vært på 9,5 prosent fram til 2020.

I tillegg viser de siste tallene at Norge ligger langt på etterkudd for å nå klimamålene. Riktignok har utslippene gått ned med 4,5 prosent fra 1990, men Norges mål er at våre totale klimagassutslipp skal ned med 50-55 prosent innen 2030.

For at Norge skal nå dette klimamålet, må Norge dermed kutte ti ganger så mye hvert eneste år framover, opplyste klimaforsker i Cicero Borgar Aamaas til VG tidligere i juni.

I 2021 gikk klimagassutslippene ned med 0,3 prosent, men det skyldtes kun en driftsstans på Melkøya-anlegget i 2021. Uten denne stansen ville det ikke vært noen utslippsnedgang i det hele tatt, opplyser klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) til VG i samme sak.

Regjeringen avventer

Redusert matsvinn kan bidra til raske klimagasskutt, og MDG mener det haster med å få på plass en matkastelov. Men i svaret fra Borch, viser statsråden til behov for å se nærmere på innretningen av en slik lov. Om den da overhodet skal etableres:

– Når det gjelder matkastelov, er det fortsatt behov for å vurdere hvordan en eventuell matkastelov bør innrettes for å bidra til måloppnåelse. Her har vi ikke konkludert ennå. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget om arbeidet på egnet måte, skriver landbruks- opg matministeren i sitt svar fredag 24. juni.

Det viktigste virkemiddelet for å nå FNs bærekraftsmål om halvert matsvinn i Norge per innbygger innen 2030, er uansett nevnte bransjeavtale, mener Borch. I alt fem departementer og 12 organisasjoner står bak denne avtalen.

450 000 tonn mat rett i søpla

Statsråden viser også til at det tross alt går i riktig retning. Da bransjeavtalens første hovedrapportering på matsvinn ble lagt fram i desember 2021, viste den at det i Norge i 2020 ble kastet nesten 10 prosent mindre mat enn i 2015.

Men fortsatt går mat for enorme verdier rett i søpla her til lands. Ifølge Matvett, kastes rundt 450 000 tonn mat i Norge hvert år. Det tilsvarer nesten 85 kilo per innbygger. Ifølge MDG, kunne dette igjen ha gitt mat til mer enn èn million mennesker. Verdien av denne maten er på over 22 milliarder kroner.