Mange vil gå på tur med alpakka

Alpakkaens naturlige habitat er Andesfjellene i Peru, men det finnes likevel mellom 2000 og 3000 alpakkaer i Norge. Mange har i seinere tid fått øynene opp for dette kameldyret, og vil være med på såkalte alpakkavandringer. Dette er halvtimes lange gåturer, der deltagerne får gå med hver sin alpakka.

På Smedsrud gård i Sørum er de helt fullbooket på alpakkavandring hele sommeren. Eierne jobber nå med å utvikle konseptet utover høsten.

– Det har tatt helt av, og det er jo veldig hyggelig. Jeg tror det har truffet en nerve hos folk, og flere ser nå verdien i det å komme seg ut og være sammen med dyr, sier eier Bjørn Brændshøi til NRK Trøndelag.

Også i Melhus i Trøndelag tilbyr bønder fine opplevelser med alpakka.

– Vi skulle i utgangspunktet ha dem til å rydde litt skog og beite for oss. Nå har vi funnet ut at vi også kan bruke dem til alpakkavandring og alpakkaopplevelser på gården, forteller Bante Bakk, eier av Sørstu Gård på Melhus til NRK Trøndelag.

– Passer godt inn i det norske klimaet

Blant dem som har valgt å satse tungt på alpakka i Norge, finner vi Cecilie Nilsen på Lista i Farsund kommune, Agder. I 2010 importerte hun 15 alpakkaer fra New Zealand. Siden den gang har besetningen vokst betydelig, og på tampen av 2017 - da Bondebladet besøkte henne - var den oppe i 70 alpakkaer.

– De er ute på sommerstid, og på vinterstid kan dyrene gå ut og inn som de vil. Alpakkaene har fôr inne, men er også mye ute. De passer veldig godt inn i det norske klimaet, fortalte alpakka- og storfebonde Nilsen, som da var blitt kåret til Årets unge bonde.

– Sosiale, men ikke kosete

Hun beskriver alpakkaen som et sosialt, men ikke kosete dyr.

– Den holder seg gjerne på avstand. Men alpakkaen er hyggelig, nysgjerrig, og kan også komme nærme folk. Alpakkaene har mange fine egenskaper: De lager for eksempel egne doer, og står i kø for å gå på do. Og de føder alltid på formiddagen, når det er fint vær. Når en av dem føder, kommer en annen og er «jordmor». Dyra er sympatiske og passer på hverandre, fortalte Nilsen.

Litt penger er det også blitt ut av det - gjennom salg av garn, som man får av alpakkafiberen. Nilsen begynte etter hvert også med slakting av alpakka, etter å ha fått støtte til utredning fra Innovasjon Norge. Men det er livdyrsalg hun og ektemannen har tjent mest på - i tillegg til storfedriften.