Lover nok egg i korona-påska

Nordmenn er som kjent blitt beordret til å overholde de strenge samfunnsrestriksjonene til over påska. Alle er påvirket, på en eller annen måte, av den globale koronapandemien. Nortura vedgår at årets påske blir spesiell også for deres del, men garanterer nå at det i hvert fall ikke skal stå på egg-leveransen til høytiden.

Hos Norturas anlegg er det nemlig full aktivitet, også i disse dager. Påskematen skal fram - og vil komme fram, skal man tro Norges største kjøttkonsern i en pressemelding 1. april. Og dét er forhåpentligvis ingen aprilspøk.

– På våre eggpakkerier er det full aktivitet, og vi henter inn ekstra egg fra produsentene våre for å ha en buffer. Selv om det har vært noe mindre egg i butikkene den siste tiden, er vi rute med påskeleveringene - og skal levere det samme volumet vi vanligvis gjør til påskeuken, sier direktør for Nortura Egg, Bjørn Tore Hansen i pressemeldingen.

Nortura er vant til å få spørsmål fra forbrukerne om det blir nok egg til påske. Pågangen i så måte, har kanskje vært ekstra stor i år. Mange forbrukere både i Norge og internasjonalt har tydd til hamstring i butikkene, men dét er det ingen grunn til, poengterer Hansen.

Økende eggsalg

At nordmenn er sterkt opptatt av egg, og ikke bare i påska, gjenspeiles i salgsstatistikkene.

– Salget av egg har økt det siste året. De siste ukene har folk handlet ekstra mye, og i tillegg vet vi at eggforbruket vanligvis dobles i påskeuken, påpeker direktøren.

Også de andre typiske påskevarene er i rute, melder Nortura på sine medlemssider. I tillegg til om lag 25 millioner egg, spiser nordmenn rundt 2 millioner pakker bacon og 16 millioner grillpølser i påskeuken. Når det kommer til påskens store festmat, lammelår og lammestek, kjøper vi rundt 1 500 tonn i påsken og ukene før.

– Det er selvfølgelig mulig at kjøpemønsteret endrer seg i år. Med færre skiturer og mer tid til å lage mat, blir kanskje noen av grillpølsene byttet ut med flere lammemåltider, sier Norturas innsiktssjef Knut Jacobsen.

Forventer overskudd på 1 000 tonn egg

Norturas totalmarkedsprognose for 2020 per mars måned, viser et overskudd på 1 000 tonn egg i 2020. Svakt salg i starten av året medførte en rask økning i reguleringslageret, og det blir nødvendig å omdisponere inntil 400 tonn overskuddsegg til miljøfôr, fremgår det av prognosen.

Tilførslene forventes å øke med 1,5 prosent. Det ligger inne i prognosen avtalt uttak av 260 tonn som følge av førtidsslakting. Samlet salg av egg til dagligvare og industri forventes å øke med om lag 0,5 prosent i 2020, etter en god vekst i 2019.