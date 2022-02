Liten nedgang for økologisk landbruk

I 2021 var det 1957 godkjente virksomheter innenfor landbruksproduksjon, en nedgang fra 1981 i 2020. Dette utgjør en nedgang på 1,21 prosent. Tilsvarende tall for landbruket som helhet er en nedgang på 0,78 prosent, skriver Debio.

I 2021 drev 5,11 prosent av landbruksvirksomhetene økologisk. I tråd med nedgangen i antallet virksomheter ser vi at landbruksarealet, inklusiv områder i karens, synker. Areal, som enten er i karens eller godkjent økologisk, utgjør 4,59 prosent av landbruksarealet i 2021.

Enkeltområder innenfor landbruk har en positiv utvikling, som økologisk korn og sau, men den store positive utviklingen er innenfor foredling, import og omsetning, som øker med 13,45 prosent.

– Det er positivt å se at det er vekst for de samlede områdene Debio kontrollerer, men vi skulle gjerne sett at norsk landbruksproduksjon kunne følge den positive utviklingen vi ser innenfor foredling, omsetning og import, sier daglig leder i Debio, Ole Petter Bernhus.

Dersom man ønsker et fungerende marked for norskprodusert økologisk mat i Norge, må regjeringa ta grep, mener Debio-lederen.

Annonse

– Det er bekymringsverdig i hvor stor grad Norge sakker akterut sammenlignet med EU-landene og med naboland spesielt. Vi gjør oss unødvendig avhengig av å importere varer vi kan produsere selv, sier Bernhus.