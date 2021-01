Lite skogskader i 2020

Omfanget av branner og annen skade i norske skoger holdt seg lavt gjennom 2020, viser ny oversikt. Men klimaendringer vil skape stadig større utfordringer, påpeker bransjefolk.

– Det ble registrert 381 skog- og utmarksbranner her i landet i 2020. Det er drøyt 100 flere enn i 2019, men heldigvis langt under rekordnivået på rundt 2000 branner i 2018, sier Per Asbjørn Flugstad, administrerende direktør i Skogbrand i en pressemelding.

Selskapet forsikrer mer enn 42000 skogeiendommer, og jobber aktivt med forebygging av brann og skader.

– På lengre sikt frykter vi at mindre snø, mer vind, høyere temperaturer og flere perioder med tørke vil gi økt skogbrannrisiko, både når det gjelder hyppighet og omfang, sier Flugstad.