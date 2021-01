Legger ned Opplysningskontoret for brød og korn

Opplysningskontoret for brød og korn (OBK) blir lagt ned fra nyttår. Styreleder i Opplysningskontoret for brød og korn, Eli Reistad, bekrefter overfor Nationen at opplysningskontoret avvikles.

– Vi har hatt en god og grundig prosess og vurdering om hva som er den lure måten å organisere seg på videre. Vi har kommet fram til at det finnes for lite ressurser til at det er hensiktsmessig å fortsette som ett selskap med én ansatt, sier Reistad til avisa.

Opplysningsarbeidet blir nå overført til Opplysningskontoret for egg og kjøtt, bedre kjent som Matprat.

– Vi tror at dette blir en praktisk og god løsning. Vi fjerner den administrative delen og skal kjøpe tjenester av Matprat i stedet. Alle parter er fornøyd med dette, det blir vinn-vinn, sier styrelederen.

Domenet Brød & Korn vil fortsatt bestå, og daglig leder Torunn Nordbø blir overført til Matprat. Hun får hovedansvaret for produksjonen av opplysningstiltak for kornsektoren.

– OBK har alltid vært en lite opplysningskontor sammenlignet med matprat.no (egg og kjøtt), melk.no (meieriprodukter) og frukt.no (frukt og grønt). Oppskrifter og andre råd vil nå kunne publiseres hos Matprat, som når ut til flere, og vi vil få større rekkevidde på det vi produserer, påpeker Reistad.