Laveste fruktavling siden 2015

Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Totalt ble det høstet 13 900 tonn frukt i fjor. Det innebærer et fall i produksjonen på hele 29 prosent fra 2019. Fruktavlingene er dermed de laveste siden 2015. Det skal sies at hagebruksavlingene økte jevnt og trutt i perioden 2015-2019.

Ser man på utviklingen i de enkelte produksjonene, var avlingssituasjonen verst for plommer. Der endte produksjonen på i alt 700 tonn i fjor, hvilket er om lag en tredel av mengden de siste åra, viser oversikten.

For eple, var nedgangen på 23 prosent fra 2019. For pære, moreller og kirsebær var avlingene mer i tråd med normalen, men disse produksjonene er helt marginale i norsk fruktproduksjon. De utgjør 8 prosent til sammen.

Annonse

Les også: Det haster for jordbruket

Men 2020 ble et dårlig år også for bærprodusentene. I alt ble det høstet like under 10 000 tonn bær i 2020. Det er 20 prosent mindre enn i 2019. Den store driveren i norsk bærproduksjon, jordbær, hadde en nedgang på 24 prosent.

Var det så ingen lyspunkter? Jo da: Ikke minst styrket agurken seg - faktisk i den grad at det i 2020 ble rekordavling av agurk i veksthus. Økningen var på 15 prosent fra 2019, og har sammenheng med to faktorer: Produksjon på et større areal, og gode avlinger per kvadratmeter.

Tomatproduksjonen styrket seg på sin side med 12 prosent, slik at produksjonen her ble den høyeste på ti år. Gulrotproduksjonen økte med 9 prosent, mens produksjonen av høst- og vinterkål økte med hele 27 prosent. Kålrotproduksjonen økte med 19 prosent.