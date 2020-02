Landkreditt går inn i eiendomsmegling

Med kjøpet av Koppang Landbruks- og næringsmegling, øker Landkreditt sin konkurransekraft i landbruksmarkedet.

Målet er å være den beste aktøren og et naturlig førstevalg innenfor landbruksmegling, skriver Landkreditt.

– Vi skal være ledende på megling av landbrukseiendom. Koblingen mellom bank og eiendomsmegling er klassisk og velprøvd, så vi er glade for nå å kunne tilby megling under Landkredittparaplyen, sier konsernsjef Ole Laurits Lønnum.

– Med meglere på plass, har vi en enda bedre kjennskap til hva en eiendom er verdt. Det er også gunstig med tanke på vår kreditt- og risikostyring, legger han til.

Vil ha med kompetansen videre

Mens Ketil Koppang nå går ut av selskapet og ikke lenger skal megle landbrukseiendom, påpeker Lønnum at han ønsker å få med seg alle øvrige ansatte inn i Landkreditt.

– Det viktigste vi kjøper, er kompetansen til de ansatte. Dette er et meget solid kompetansemiljø, og vi ønsker å få med oss alle videre.

De ansatte i Koppang Landbruks- og næringsmegling vil fortsatt ha tilhold i sine lokalkontorer.

– Er her for landbruket

Lønnum påpeker at kjøpet vil gjøre Landkreditt enda sterkere i det å oppfylle sitt formål, som er å bedre økonomien i landbruket ved å tilby gode finansielle tjenester.

– Vi er her for landbruket. Vi skal tilby god rådgivning, både til kjøper og selger, slik at de kan foreta gode valg. Resultatet reinvesteres i driften, noe som gjør at vi kan bli enda sterkere på det vi gjør. Vi tror dette vil gi en merverdi til landbruket, sier Lønnum.

Koppang Landbruk og næringsmegling blir et nytt konsernselskap i Landkreditt i løpet av første kvartal 2020. Selskapet vil skifte navn, men i en overgangsperiode vil merkevarene markedsføres sammen.

– Med kjøpet styrker vi vår posisjon i landbruksmarkedet og kan tilby et enda bedre totaltilbud til våre kunder, sier konsernsjefen.