Landbruk på dagsordenen i Øvre Eiker

Fylkesleder i Buskerud Bondelag, Håkon Haug Laa, ønsket velkommen og viste til at inntektene i næringa er for lave.

– Det må være god nok økonomi til at bonden kan gjøre investeringer og at neste generasjon ønsker å overta. Hvem tør å satse på landbruket? Hvem tør å ikke satse på landbruket og hvem i landbruket tør å satse, spurte Haug Laa.

– Kjedene skummer fløten

– Bøndene er viktig og lønna ligger altfor langt unna minstenivå. Hadde vi sammenlignet det med andre bransjer, hadde det blitt karakterisert som sosial dumping, sa Linn-Elise Øhn Mehlen fra Rødt.

– Bondens arbeid blir ikke verdsatt, det er matvarekjedene som skummer fløten av matproduksjon. Mer makt og innflytelse må flyttes fra dagligvarebaronene til de som produserer maten vår, sa hun videre.

SV og Høyre

– Vi må produsere mer av vår egen mat og øke sjølforsyningsgraden. Matjorda må få et mye bedre vern, innledet Kathy Lie fra SV. Hun påpekte videre at landbruket må være en drivkraft i det grønne skiftet.

– Vi trenger flere og ikke færre bønder. Liberaliseringen har presset de mindre bøndene ut av næringa. Samfunnsoppdraget er bærekraftig matproduksjon, og vi må produsere maten slik at vi tar vare på økosystemene, fastslo Lie.

Trond Helleland fra Høyre innledet med å si landbrukspolitikk er viktig, også for Høyre.

– Inntektsgapet er redusert med 16 000 kroner når vi har vært på vakt. Vi har vært med å gjøre jobben for å øke inntektene i næringa, og vi har gjort mye bra, fastslo Helleland, som også påpekte at importvernet er viktig.

– Vi har også vedtatt en ny jordvernstrategi, og antall dekar som er nedbygd de siste årene er redusert, fastslo Helleland.

Ap vil ha investeringspakke

– Ap støtter at bonden må ha ei inntekt på nivå med andre. Vi mener også det er viktig med en investeringspakke, slik at de som har båsfjøs kan bygge om til løsdrift. Dette må også komme de mindre brukene til gode, sa Aps stortingsrepresentant i Buskerud, Lise Christoffersen.

Ap påpekte også at de ønsker å øke beitetilskuddene, og å gi støtte til klimatiltak.

– Vi må ha grønn bærekraft, og landbruket er en viktig aktør innenfor bioenergi. Vi vil legge landbrukets egen klimaplan til grunn for å redusere klimaavtrykket i næringa, sa Christoffersen.

– Vi har hatt landbruksministeren i flere perioder og det ble jo ikke så ille når Frp fikk ei hånd på rattet, snarere tvert imot, innledet Lavrans Kierulf fra Frp.

Frp har gode resultater å vise til fra de årene vi satt og styrte Landbruksdepartementet, men Norge må bli flinkere på merking av mat i Norge, mente han.

– Vi ønsker å være en konstruktiv samarbeidspartner for næringa, sa Kierulf.

MDG vil ha snuoperasjon

– Vi må ha en gjennomgripende snuoperasjon i landbrukspolitikken og vi må styrke sjølforsyninga, innledet Margit Fausko fra MDG.

Partiet vil satse på tiltak som styrker dyrevelferden og det økologiske mangfoldet.

– Vi må ha fokus på kvalitet, klima, biologisk mangfold og dyrevelferd. Vi trenger et kraftig inntektsløft for å sørge for at vi har et robust og bærekraftig jordbruk framover, og vi kan ikke ha som premiss at vi legger ned gårdsbruk for å få inntektsøkning, sa MDG-politikeren.

Lundteigen vil ha prosenttoll

– Vi må sikre nok mat og trygg mat og vi må øke sjølforsyningen på kaloribasis fra 40 til 50 prosent. Og vi må legge mest vekt på kvalitet, og ikke billigst mulig mat, sa Per Olaf Lundteigen (Sp).

– Da må bonden ha inntekt som er jamstilt med det andre og den jamstillinga må vi gjennomføre i løpet av de neste 4–6 åra, fortsatte Lundteigen. Sp og Lundteigen påpekte viktigheten av et sterkere importvern som avgjørende.

– Det er svært viktig at vi går over til prosenttoll framfor kron-toll, da kan vi ta ut høyere markedspriser. Inntektene må bedres med 15 MRD/år framover, halvparten av dette må komme på marked og halvparten på bevilgninger, sa han.

Fra kjøtt til grønt

Det grønne skiftet vil prege landbruket framover – landbruket merker klimaendringene på kroppen, åpnet Timo Nikolaisen fra Venstre.

– Vi må ikke bare forberede oss på klimaendringene men vi må strekke ut en hånd for å ha tiltak å møte de med også, fla han til.

Nikolaisen sa at det er viktig å opprettholde det som er bærebjelkene i norsk landbrukspolitikk.

– Vi ønsker også å vri mer fra kjøtt til frukt og grønt og vi ønsker å styrke dyrevelferden. Vi har gjort mye bra de siste årene for bøndene med hensyn til inntektsutvikling og vi vil fortsette med å spille på lag med næringa, avsluttet Nikolaisen.

– På bondens lag

– Jeg brenner for landbruket og KrF er på bondens lag, fra KrF. Men jeg er skuffet over at vi ikke brukte forhandlingsinstituttet i vår, vi hadde handlingsrom, innledet Kjell Erland Grønbeck fra KrF. Han mener det er viktig at vi beholder forhandlingsinstituttet.

– Vi er avhengig av bonden både for å beholde forvaltningen av kulturlandskapet og å produsere mat og vi må øke matproduksjonen i takt med befolkningsøkningen. Vi kan slutte oss til mye av det som står i landbruksløftet, men vi må ha dialog, sa Grønbeck.

Høy temperatur i debatten

Eva Nordlund utfordret debattdeltakerne på flere områder, og det ble debatt rundt styrking av tollvernet.

– Det høres ut som det er regjeringsforhandlinger på gang, og at de rødgrønne alle ønsker å styrke tollvernet, kommenterte Nordlund med glimt i øyet. Kjedenes egne merkevarer og kjedemakt var også et viktig debattema.

Det ble tidvis høy temperatur når det ble åpnet for spørsmål fra salen. Dag Fossen ønsket å vite hva bonden skal gjøre, når han som eneste næringsutøver ikke kan øke prisene når kostnadene øker.

Truls Ødegård påpekte at banken eier gården, naboen eier jorda, leasingselskapet eier traktoren og innovasjonsmidler presser kravet om produksjonsøkning.

– Vi må ha lønnsomhet før vi kan investere og spredeareal og grovfôrgrunnlaget må ligge til grunn for hva en kan investere i, fastslo Ødegård.