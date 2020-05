Kvigene hans fikk panikk - bonden mener ulv herjer

Melkeprodusent Niels Holden Nielsen har 16 kviger hos gårdeier Knud Aarup i Skjern kommune på Midtjylland. Der er de på gras. Utpå kvelden 12. mai spredte åtte av disse kvigene seg i en radius på åtte kilometer. Dyra veltet et elektrisk gjerde i flukten. Nielsen uttaler at han aldri har sett dyra oppføre seg slik.

Både Nielsen og Aarup mener det var ulven som her var på ferde. De har kontaktet Naturstyrelsen i Vestjylland, som deler bøndenes oppfatning.

– Siden kvigene var blitt spredt for alle vinder, var han jeg snakket med nesten villig til å legge hodet på blokken på at det skyldtes ulv. Kveget går normalt sammen i flokk, men her gjaldt det kviger - og de er vanskeligere å stresse. De gamle kyrne er mer tålmodige - det påpekte i hvert all Naturstyrelsen, sier Aarup til landbrugsavisen.dk.

Han fant igjen de åtte kvigene, på ulike steder, i god behold. Men allerede neste kveld var dyra vekk igjen, forteller Nielsen til avisen. Nå tør ikke bøndene lenger å ha dyra gående på gress, selv om dyrevelferden nå rammes, påpeker Nielsen.

Noe rovdyrsikkert gjerde ønsker han ikke å sette opp. Bonden viser til at "altfor mange" opplever ulveangrep på tross av disse gjerdene, og at det er bedre å ha dyra i fjøset.

Ingen ulvespor er funnet etter dyras flukt, men Naturstyrelsen på Midtjylland mener altså at det ikke kan være noe annet enn ulv.

Siden 1992 har ulven vært fredet i de fleste EU-land, ifølge EUs habitatdirektiv. I Danmark er de dessuten fredet etter jakt- og viltforvaltningsloven, opplyser landbrugsavisen.dk i en relatert artikkel. Det kreves derfor særlig tillatelse fra Miljøstyrelsen, ved behov for å skyte en ulv.