Kraftkar på tokt

I 2016 vant Kraftkar oste-VM, noe som førte til at det kom inn bestillinger langt større enn den lille produsenten kunne levere. Blant annet forsøkte den spanske osteeksperten Enric Canut å bestille 140 hjul ost. De kunne ikke levere, men har siden den gang økt produksjonen fra 22 til 32 tonn.

Første eksport

Nå har de levert 60 hjul til Canut, i den første eksporten av Kraftar. Hvert hjul veier rundt 1,2 kilo.

– Dette er det første. Vi har prioritert det norske markedet fram til nå. Vi sier fortsatt “beklager, nei” til noen som vil importere. Vi synes likevel det er artig å eksportere norsk mat. Spania er et osteland, selv om vi forbinder det med annet, sier Kristin Waagen i Tingvollost.

Tingvollost produserer ost på egen melk, men har også melkekvote på 280 tonn. Totalt er produksjonen 600 tonn melk i året.

– Det er det som gjør at vi holder på, for Tine henter melka på julaften og alle de dagene vi ikke vil yste. Det gjør at vi kan ha fri på julaften og 17. mai. Vi har utrolig bra samarbeid med Tine, for er det en dag melketanken er tom, er det bare å ringe sjåføren, så hopper han over oss, sier Waagen videre.

Vil ikke øke mer

– Vil dere utvide mer?

– Vi har tenkt å stoppe produksjonsøkning, men vi har ikke tenkt å slutte å utvikle Tingvollost og gården. Folk flest har ikke merket at vi har økt produksjonen, for etterspørselen har vært så stor. Det har ført til at de butikkene vi leverer til, jevnere har hatt osten inne. I tillegg har vi kunnet ta inn noen av dem som har vært på venteliste, svarer Waagen.

– Har dere tenkt å satse videre på eksport?

– Vi kommer ikke til å satse på høy eksport, for betalingsviljen er høyere i Norge. Det er ikke der vi tjener penger, men vi synes det er artig å gjøre det. Vi har muligheter til å gå i front for eksport av norsk mat, og da synes vi det er riktig å gjøre det.