Koronaen velter svineprisen

Overalt i Europa har myndigheter og befolkningen gjort massive bestrebelser på å begrense koronavirusets spredning. Det merkes tydelig også på handelen med ferskt svinekjøtt.

Kraftig fall i kiloprisen

I Danish Crowns ukentlige prisoppdatering på neste ukes notering, faller noteringen for uke 12 med 30 øre per kilo til nå 14 kroner per kilo for gris. Prisene på purker fastholdes. Sist gang noteringen tok et dykk, var i uke 49 i fjor, melder danske landbrugsavisen.dk torsdag.

Danish Crown er Europas største svineslakteri og en av verdens største kjøtteksportører.

– Øyeblikksbildet er faktisk ganske positivt. Vi bruker mye tid på å koordinere med våre kunder, og inntil videre gjør det at vi får levert stort sett alt det vi har solgt. Vi er hjulpet av at myndighetene, til tross for at hele Europa er rammet av koronaviruset, retter søkelyset på å sikre forsyningen av matvarer, uttaler global salgsdirektør i Danish Crown Pork, Lars Albertsen, der er global salgsdirektør i Danish Crown Pork til landbrugsavisen.dk

Også noteringene på økogriser og frilandsgriser hos datterselskabet Friland reduseres neste uke med 30 øre per kilo. Purke-prisene fastholdes på nåværende nivå, det vil si 10,9 kroner per kilo.

Ingen spiser ute

Salget til foodservice-industrien er helt naturlig hardt rammet. I store deler av Europa er det nå stort sett ingen som spiser ute. Eksempelvis er skisportsstedene, som normalt er den store avtageren på denne årstiden, mer eller mindre avfolkede.

Derimot merker Danish Crown torsdag et klart stigende salg av særlig hakkekjøtt til det hjemlige marked, hvor det har vært mange mediehistorier om hamstring i detaljhandelen.