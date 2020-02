Konstaterer større beitekrise i Finnmark

Onsdag denne uka hadde Kriseberedskapsutvalget for Troms og Finnmark møte. Da utvidet utvalget området som er rammet av dårlige vinterbeiter til å omfatte midtre sone i Vest-Finnmark.

Dermed konstaterer de at det nå er beitekrise både der, i østre sone i Vest-Finnmark, samt i Øst-Finnmark.

Berørte distrikter og soner deltok på møtet i Karasjok. De kunne melde om fortsatt dårlige beiter, og de ser heller ikke noe antydning til bedring i forholdene på grunn av snømengdene som har kommet den siste tiden, opplyser Landbruksdirektoratet på sine hjemmesider torsdag.

Utvalget har blant annet diskutert tiltak for å gjøre logistikken enklere for utkjøring av fôr, og hvordan midler som er avsatt til kriseberedskap skal prioriteres. Det er berammet nytt møte i kriseberedskapsutvalget 19. februar.

I tillegg har staten og Norske Reindriftssamers Landsforbund i reindriftsavtalen for 2019/2020 satt av totalt 2 millioner kroner til et kriseberedskapsfond for reindriften. Midlene skal brukes nettopp dersom det oppstår en beitekrise for å forhindre omfattende tap av rein, eller andre dyrevelferdsmessige utfordringer ved beitekriser.

