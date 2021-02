Spørsmål: Jeg har nettopp oppdaget at jeg fra og med 2020 ikke kan fordele det skattemessige resultatet fra skogbruk i aksjeselskap og ansvarlig selskap over flere år. I enkeltpersonforetak ble jo gjennomsnittsfastsetting erstattet av tømmerkonto for noen år siden, finnes det en tilsvarende ordning for selskaper?