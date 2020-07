Kongeveier og kornåkre rammet inn i Ås

Bondelaget er inspirert av de gule rammene til National Geographics. Nå er organisasjonen i full gang med å plassere røde rammer i vakkert kulturlandskap i hele landet. Kampanjen ble lansert den 25. juni og er både fysisk og digital.

– Vi bruker alle kanaler for å nå ut, og det har virkelig løsnet på kort tid. Disse tre rammene i Ås er nr 159, 160 og 161, og i går var vi på NRK med en sak om dette, sier generalsekretær Sigrid Hjørnegård i Bondelaget.

Rammene i Ås er satt opp på Østby, ved Dysterjordet i Ås sentrum og ved Rustadporten.

– Er det kommet opp rammer i alle fylkene her i landet?

– Ja, det har det nå, og stadig flere kommer til, sier Hjørnegård.

Ideen om rammene og bilder dukket opp på et styremøte, og fikk full backing. På hjemmesida samler Bondelaget alle plasseringene, altså kartkoordinatene, til rammene.

Dette blir lagt inn i et digitalt kart slik at en kan finne fram til rammene på egenhånd. Se hele kartet på bondelaget.no.

Bondens arbeid

– Jeg synes det var stas når vi rundet 50 slike rammer, men nå ruller dette videre. Vi har mange bønder og lokallag rundt i hele landet, så dette kan bli en stor og viktig kampanje for å vise fram det viktige arbeidet bonden gjør, matproduksjon og pleie av kulturlandskapet. Vi oppfordrer enda flere om å bli med og sende inn bilder og kartkorodinater, sier Hjørnegård.

Alle er invitert til å dele sine #komhit-tips i sosiale medier. Deler du et bilde på Instagram med #komhit, er du automatisk med i konkurransen. Norges Bondelag reposter bilder hver uke og trekker ut premier til heldige vinnere underveis.

Den 18. august velger Bondelaget til slutt ut et bilde som stikker av med hovedpremien – en gårdsferie for fire personer et sted i Norge.

Fotorammene kan være en fin inspirasjon og guide deg til gode opplevelser, men du kan også dele bilder uten å bruke rammene, skriver Bondelaget.

To kongeveier

Til høyre på bildet ser vi gårdene Vestre og Østre Østby. Vestre Østby blir drevet av Siri Hamre og Kjell Skuterud, mens Ottar Kjus og sønnen, Morten Kjus, driver Østre Østby.

– Veien som går mot Ås kirke har vi alltid kalt for Kongeveien, og den er veldig mye brukt av turgåere og syklister i Ås. Veien ble etablert for lenge siden, og gikk fra Ås kirke og Ås hovedgård til Kråkstad kirke, sier Ottar Kjus. Han er bonde på Østby Østre og leder av lokallaget i Ås, Ås Landbrukslag.

– Den andre veien vi ser i ramma er Den fredrikshaldske kongevei. Det var navnet på veien mellom Christiania og Halden, sier Kjus.

Den fredrikshaldske kongevei var i bruk i rundt 250 år, før den fikk avløsning av Mosseveien i 1860-årene. Veien var den første offentlige innfartsåren til Oslo fra sør.

Veien kan ses flere steder i Sørmarka, Follomarka og Mossemarka.

Gris og korn

Siri Hamre og Kjell Skuterud driver med gris, kombinert besetning, korn, oljevekster og bønner.

De to oppnådde imponerende 35,8 beregna avvente per årspurke i 2019. Ås-paret har forbedret resultatet med 4,3 beregna avvente per årspurke i forhold til 2018.

Purkene hadde svært store kull med 16,2 levendefødte og 0,9 dødfødte i gjennomsnitt per kull.

– Akkurat nå er det full grising på gården og veldig travelt. Det er store grisekull, men en egen ro likevel, opp i alt det travle, sier Siri Hamre.

Ottar Kjus driver med korn og oljevekster, og kornet ser veldig bra ut så langt i sesongen, forklarer Kjus.

– Vi dyrker høstbygg for første gang i år, og det kan gå mot tresking om 2–3 uker. Det er tidlig og veldig bra for planene om å så ut høstraps etterpå, sier Kjus.