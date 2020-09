Kommune uten strøm i 12 timer pga villsvin

Nærmere 10 000 av strømselskapet Elvias kunder var torsdag uten strøm. For de fleste av kundene ordnet det seg i løpet av kvelden, men strømkundene i Eidskog kommune måtte pent vente et halvt døgn før de fikk strømmen tilbake.

Tør ikke utfordre villsvina

Årsaken er at villsvin herjer i denne kommunen, helt sør i gamle Hedmark fylke.

– Det var villsvin i området, og derfor turte vi ikke sende ut montørene våre. Vi setter sikkerheten til våre ansatte svært høyt. Det har førsteprioritet, forteller kommunikasjonsrådgiver Cecilie Gregersen til NRK Innlandet fredag.

Det var Østlendingen som omtalte saken først.

Gregersen påpeker videre at strømselskapet er vant med mange typer dyr og utfordringer. Men akkurat villsvin vil ikke selskapet utfordre. Gregersen viser til at dyra kan være både aggressive og uforutsigbare.

Strømkundene i Eidskog fikk etter hvert strømmen tilbake, men det gikk et halvt døgn før så skjedde.

Ellers i Innlandet meldes det om at montørenes rettearbeid gikk svært så bra, og at de fleste kundene fikk igjen strømmen i løpet av torsdag kveld - etter kraftig vind og falne trær over linjenettet.

Norsk innsats kritisert over tid

Bekjempelse av villsvin har for lengst blitt et satsingsområde på høyeste politiske hold. Regjeringen har laget en handlingsplan mot villsvin. Blant elementene i planen, er skuddpremie på 500 kroner per dyr. For hunndyr gis et tillegg på 1 500 kroner. Godgjørelsen gis av Mattilsynet.

Planen er imidlertid blitt kraftig kritisert - ikke minst av Norsvin. Organisasjonen mener norske myndigheter spiller russisk rulett med norsk svinehelse.

Frykten er et større inntog av villsvin til Norge, og derigjennom innførsel av den særdeles smittsomme dyresykdommen afrikansk svinepest. Denne har spredt seg raskt til en rekke europeiske land, og ikke minst rammet Kina knallhardt. Sykdommen har rykket stadig nærmere Norge.

– Norges omdømme på renhet, dyrehelse og mattrygghet står på spill. Myndighetene tar ikke sitt ansvar. Dét er å spille rulett med norsk svineproduksjon og deler av norsk landbruk, sa Norsvin-topp Olaf Eik-Nes til Bondebladet før jul i fjor, i kjølvannet av en da ny og foreløpig ESA-rapport.

Også denne rettet hard kritikk mot norske myndigheters innsats mot villsvin-innførsel og afrikansk svinepest.

Ingen testing av døde villsvin siden januar 2017, for svakt sporingssystem og mangelfulle biosikkerhetstiltak, var blant ankepunktene mot norsk svinepest-beredskap i rapporten fra ETFAs overvåkingsorgan.

Sp: – Viser alvoret i saken

Senterpartiet har, i liket med Norsvin, etterlyst en klar plan for utrydding og nullvisjon - ikke bare en handlingsplan.

– Når det går så langt at folk må klare seg uten strøm på grunn av farlige villsvin, viser det alvoret i saken, sier stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl (Sp) til NRK Innlandet fredag.

Hun mener dessuten at villsvinjegerne må få bedre betalt. Jakten er krevende, og 500 kroner blir dårlig timebetaling, påpeker hun.