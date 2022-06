Kjersti Hoff tar ikke gjenvalg

Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) søker nå ny styreleder, siden Kjersti Hoff fredag kunngjør at hun ikke ønsker gjenvalg. Valgnemndas arbeid er i gang. Hoff har ledet NBS de siste fire åra.

– Dette er en avgjørelse som ble tatt da jeg stilte til valg sist. Det å være leder av Norsk Bonde- og Småbrukarlag er et verv som krever svært mye av deg, hver dag hele året. Dermed er fire år nok, sier leder Kjersti Hoff i en pressemelding fredag.

Hun legger til at det er mye potensiale og engasjement i organisasjonen, og at hun regner med at valgkomiteen får gode innspill til sitt arbeid mot landsmøtet i oktober.

Sentralstyret i NBS består av styreleder og seks medlemmer. Organisatorisk og politisk nestledere velges av landsmøtet blant styremedlemmene. Styreleder og nestledere er på valg hvert år, mens øvrige styremedlemmer velges for to år av gangen. I tillegg velges en ordfører, varaordfører og fem varamedlemmer i prioritert rekkefølge for et år av gangen.

Kristoffer Fodnes, Sander Solheim og Ann Guro Hansen er på valg. Samtlige stiller seg til disposisjon for styret. Ordfører Astrid T. Olsen stiller seg til disposisjon, mens varaordfører Ole T. Muriteigen ikke tar gjenvalg.

Varamedlemmene Ståle Støen og Eldar Melbøe Kyllesø stiller seg til disposisjon. Irene Dalland tar ikke gjenvalg.

Organisatorisk nestleder Ola Fiskvik stiller seg til disposisjon for nestledervervet. Eli Berge Ness tar ikke til gjenvalg som politisk nestleder, men fortsetter som styremedlem.

– For å lykkes i vårt arbeid, er vi avhengig av en engasjert medlemsmasse som gir oss beskjed om hva slags styremedlemmer og styreleder de ønsker seg, sier valgnemndsleder Hilde Mellum i pressemeldingen.

Valgnemndas innstilling skal være klar seinest to uker før landsmøtet, og sendes sammen med øvrige sakspapir.

Landsmøtet til Norsk Bonde- og Småbrukarlag avholdes 29.-30. oktober.