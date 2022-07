Kastet geit på sjøen

En video viser at en ungdom lokker geita ut på bryggekanten, for deretter å kaste geita på sjøen. Hendelsen skjedde ved Storholmen utenfor Langevåg. Det var Sunnmørsposten som først omtalte saken.

Politiet har en person mistenkt, men mener det framstår som om flere var til stede. Politiet mistenker vold eller dyremishandling, og har involvert dyrekrim-enheten.

– Videoen taler for seg selv. Det er snakk om at man kaster et dyr på sjøen. Det kan åpenbart være traumatisk og skadelig for dyret, sier politiinspektør Anders Skorpen-Trøen ved Møre og Romsdal politidistrikt til NRK mandag ettermiddag.

Geita druknet ikke, og det er uvisst hvordan den har klart seg. Geiter kan ikke svømme særlig langt.

Bonden Knut Dybvik, som også tidligere har opplevd at dyra hans er blitt plaget, tror ungdommene enten har hjulpet geita på land, eller at geita selv har klart å komme seg på land igjen.

Mattilsynet er kjent med saken, skriver NRK.