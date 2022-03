Jobber for ny tremasseproduksjon

De to aktørene vil utrede produktmulighetene innenfor kartongsegmentet, og bruke norsk tømmer som råstoff. Håpet er at det kan bli ny tremasseproduksjon i Hønefoss, i industriparken Treklyngen. Der holdt Norske Skog Follum til, fram til nedleggelsen i 2012. 356 ansatte ble oppsagt den gangen.

– Vi har i mange år jobbet med å få opp ny industri med den norske tømmerstokken som råstoff. Nå ser vi på muligheten for produksjon av bleket kjemisk-termomekanisk tremasse (BCTMP), og målet er å få på plass en produksjonslinje i verdensklasse. Tremassen vil blant annet kunne brukes i produksjon av kartong og mykpapir, et marked som er i stor vekst. Begge deler skal kunne erstatte oljebaserte produkter, sier styreleder Olav Breivik i Viken Skog i en pressemelding fredag.

Han viser til at den eksisterende infrastrukturen på området gir et godt utgangspunkt for å etablere tremasseproduksjon med relativt lave investeringskostnader.

Viken Skog og BillerudKorsnäs skal først sette i gang en investeringsstudie for framtidig tremasseproduksjon med utgangspunkt i dagens infrastruktur. Studien skal ferdigstilles i løpet av første halvår i 2023, og vil også se på mulighetene for å produsere biogass – seinere også løsninger for karbonfangst. Prosjektet er støttet med midler fra Innovasjon Norge.

– Vi i Viken Skog har arbeidet målrettet for å få til mer verdiskaping innen prosessindustrien i Norge, og vi har gjort grundige forberedelser for å kunne engasjere oss sterkere i dette og bli en betydelig aktør. Lykkes vi med vårt engasjement, vil dette gagne både skogeierne og norsk verdiskaping fra fastlandsindustri, sier styrelederen.

Det nye initiativet er en del av BillerudKorsnäs' strategi for bærekraftig og lønnsom vekst, og støtter opp om deres ambisjon om å vokse innen produksjon av kartong.

– Vi ser i utgangspunktet gode muligheter for å skape en effektiv forsyningskjede og konkurransedyktig tilgang til råvarene som trengs for å produsere framtidens emballasjematerialer, forteller konsernsjef Christoph Michalski i BillerudKorsnäs i pressemeldingen.