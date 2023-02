Jær-bønder vil satse på vindmøller

– Interessen for gårdsvindmøller er økende. Strømprisene stiger, og vi har fått varsel om at strømstøtten bare varer fram til juli. Vi må derfor begynne å rigge oss for høsten, sier lokallagsleder Håkon Varhaug i Varhaug Bondelag til NRK Rogaland torsdag.

Interessekonflikt

Men settes det opp mange små vindmøller på Jæren, forventes det å skape konflikter med store verneinteresser. På Jæren er det både en utbredt landbruksvirksomhet og flere internasjonale verneverdier.

– Hvis hver gård skulle hatt en vindmølle, vil totalbelastningen på området bli veldig høy, sier assisterende fylkesmiljøvernsjef Cathrine Stabel Eltervåg hos Statsforvalteren i Rogaland til NRK Rogaland.

150 gårdsvindmøller i èn kommune?

Hun ser at bunken med søknader fra bønder som vil ha sin egen vindmølle vokser. Og den vokser raskt.

– Dette er nytt for oss, og det er nytt for kommunene. Det betyr at vi ikke har noen tydelige veiledninger. Derfor prøver vi nå å gi råd til kommunene ved å se overordnet på dette for å være forberedt på alle sakene som vil komme, forteller Stabel Eltervåg.

Fem bønder i Hå har allerede bestemt seg, og har søkt kommunen om å få sette opp vindmølle. Varhaug tror det med tiden vil komme mange, ja svært mange gårdsvindmøller i Hå.

– Jeg vil tippe at det vil være rundt 150 gårdsvindmøller i Hå om ti år. Vind er det hele tiden på Jæren. Vi har en middelvind på 9 m/s, så en vindmølle vil produsere strøm hele året, påpeker han overfor NRK Rogaland.

Selskapet Scanwatt er en av de største leverandørene av gårdsvindmøller. Selskapet har nå inne ti søknader fra bønder i Rogaland som vil ha vindmølle på gården.