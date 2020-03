Inviterte Veganerpartiet hjem etter FB-diskusjon

Tobias Christensen (24) har leid seg inn på foreldrenes gård i Herning på Vestjylland. På bruket drives det geiteproduksjon. For tiden melker den unge bonden 160 geiter, men han har planer om dobbelt så mange i april. Drømmen er 400 geiter.

På Facebook havnet han i en opphetet diskusjon med unge politikere fra Veganerpartiet. Bakgrunnen for diskusjonen, var Veganerpartiets opprettelse av en lokal avdeling i Herning, noe som ble postet på Facebook. Der fremgikk det også hvordan disse politikerne ser på landbruk generelt:

– De skrev om hvordan landbruk var dyremishandling, så jeg skrev tilbake at hvis de tror det er dyremishandling, skulle de komme hit ut og se på vår gård. Og det takket de hurtig ja til, forteller den unge bonden til danske landbrugsavisen.dk torsdag.

Han er meget godt fornøyd med besøket, som varte i tre og en halv time. Det var fem medlemmer av Veganerpartiet som besøkte geitefjøset, deriblant partiets kommunikasjons- og presseansvarlige. Poenget for Tobias Christensen, var å vise at det ikke forekommer tvang, men at geitene selv går inn for å bli melket.

Bonden var svært nervøs i forkant av besøket, men det hele gikk altså over all forventning.

– Vi snakket om alt mulig, og de var meget åpne og flinke. Jeg kunne ha spart meg for all nervøsiteten. De innrømmet da også at de godt kunne se at det ikke skjedde dyreplageri, for de kunne godt se på dyrene at de hadde det godt, forteller Christensen.

Han innser imidlertid at han og veganerne nok aldri blir helt enige. Og:

– Jeg blir i hvert fall ikke veganer, konstaterer han.