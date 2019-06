– Ikke for mange matpriser

I nummer 23 i år spør Bondebladet på lederplass om det har blitt for mange prisutdelinger i Norge innenfor mat og matproduksjon.

Det fikk Bernt Bucher-Johannessen, daglig leder i Hanen, til å reagere.

– Jeg kjenner ikke alle prisene, men jeg tror i alle fall ikke det er for mange, sier han til Bondebladet.

– Er det for mange aviser i Norge, er mitt svar tilbake. Jeg syns dette var litt gammelmodig og surmaga. «Uff, jeg orker ikke all denne oppmerksomheten. La oss ha den vanlige hverdagen, der vi spiser det samme hver dag» i stedet for å si «fy fader, så bra!» sier Bucher-Johannessen.

Mulighet til omtale og salg

Hanen-lederen viser til at det er tradisjon for konkurranser i landbruket.

– Historisk har norsk landbruk hatt massevis av konkurranser og bedømmelser. Du kan nesten ikke besøke en norsk gård uten å finne en flott diplom for et produkt de har produsert, eller et dyr gården har hatt, sier han.

– Dette er enda viktigere i dag, for å nå fram i mylderet av produkter som næringsmiddelindustrien produserer, og importerte produkter. Mindre produsenter og lokalmatprodusenter har ikke markedsføringsbudsjett. Vinner du, kan journalister ringe. Å nå opp i en konkurranse gir mulighet til å få omtale og salg, sier Hanen-lederen.

Drukner nesten

Det er så mange priser etter hvert at produktene nesten drukner i priser, skrev Bondebladet på lederplass.

Lederen viste til at det er NM i honning, havre, økologisk havre, grøt, brød, kjøttprodukt, speking, grilling og så videre, og at Det Norske Måltid i løpet av 11 år har hatt 236 finalister og over 100 vinnere.

I Oste-VM i Bergen i fjor fikk åtte norske oster utmerkelsen «Super Gold», 13 fikk gullmedalje, 19 sølvmedalje og 33 bronsemedalje.

Kan alle medaljene virke mot sin hensikt, slik at det blir mindre stas med medalje, spurte lederen.

– Spør ikke norske forbrukere og norsk presse etter matmangfold, da, spør Bucher-Johannessen tilbake.

– Siden 90-tallet har vi fått et veldig økt mangfold av produkter. Det Norske Måltid har vært uvurderlig for norske produsenter. De ville ikke nådd fram på samme måte, uten. Dette handler også om å teste produktene opp mot andres, og få kvalifiserte vurderinger tilbake, sier han.

– Men det kan vel ikke være et mål at alle skal ha vunnet en konkurranse?

– Det er heldigvis ikke så mange konkurranser at hver eneste ost vinner. Det skal være en konkurranse, ikke en utdeling av priser for prisens egen skyld, sier Bernt Bucher-Johannessen.