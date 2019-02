Historisk stor etterbetaling fra Arla

Samtlige medlemmer i Arla skal få utbetalt 17,1 øre for hver kilo melk de har levert til Arla i 2018.

Det er en historisk stor utbetaling, skriver danske Landbrugsavisen.

Til sammenligning har Tine innstilt på å betale 57 norske øre per liter melk.

11 200 bønder i sju europeiske land, deriblant Danmark, skal få etterbetaling av Arla. Til sammen vil det bli utbetalt 2,16 milliarder danske kroner.

Det er hele Arlas overskudd for 2018 som blir utbetalt, og utbetalingen strider dermed med de vedtatte reglene for selskapet. Årsaken til at selskapet likevel gjør det, er den massive hetebølgen og tørken som rammet alle Arlas kjerneområder.

– Som en bondeeid virksomhet er bevisste på at sommerens tørke i Europa var ekstraordinær og påvirket fôrsituasjonen for mange av medlemmene våre. Vi er tilfredse med Arlas sterke balanse, som gjør det mulig for oss å utbetale hele årsresultatet, sa leder Jan Toft Nørgaard, skriver Landbrugsavisen.

På pressemøtet om Arlas årsregnskap understreket han at utbetalingen av hele årsresultatet var et særtilfelle som ikke kan skje igjen med det første.