Her er landets beste svineprodusenter

Ingris er et program som brukes til å registrere hendelser i grisehuset, få oversikt over produksjonen og avdekke forbedringspunkter. Nå foreligger resultatene fra Ingris for 2021. På topp finner vi både nye besetninger og tidligere vinnere.

Her er vinnerne:

Delt førsteplass på purker: 1.) Hanne og Olav Vold fra Ottestad i Stange , 1.) Tone og Arne Krog fra Ørje, 2.) Max Slagstad fra Kolvereid

Best på smågris: 1.) Håkon Friestad fra Orre, 2.) Håvard Rignes fra Kløfta, 3.) Johan Fredrik Thesen fra Vormsund

Best på slaktegris: 1.) Roy Stensby fra Stavsjø, 2.) Halvdan Nyjordet Pedersen og Iris Mehus fra Nesna, 3.) Kristin Ianssen og Erling Mysen fra Eidsberg

Beste purkering: 1.) Nes purkering med navet i Skjoldastraumen i Rogaland, 2.) Aura gris med navet i Skjåk, 3.) Rompa purkering med navet i Øyer

Beste satellitt i purkering: 1.) Jurgita Musneckiene og Sandoras Musneckis fra Vågå, 2.) Gudbrand Hoff fra Brandbu, 3.) Jarle Ersland på Skjold

Det er nøkkeltallet "antall beregna avvente per årspurke" som er grunnlaget for rangeringen av purkebesetningene. Denne gang er det to besetninger som troner på toppen av purkelista, med 35,4 beregna avvente per årspurke. Besetningene til Tone og Arne Krog fra Ørje og Hanne og Olav Vold fra Ottestad oppnådde begge dette resultatet.

Dette er produsenter som har stabilt gode resultater og har vært å finne blant de beste besetningene en rekke ganger, skriver Norsvin i en pressemelding fredag. For Tone og Arne Krog er det imidlertid første gang de er best, ifølge Norsvin. I fjor endte Ørje-besetningen på en delt tredjeplass med 34,3, slik at de har forbedret seg med 1,1 gris siste år. Besetningen hos Krog er på sin side kjent for sin svært høye grisingsprosent. Sist år er den på 92,7.

Tredje beste purkebesetning er besetningen til Max Slagstad fra Kolvereid, med 34,8 beregna avvente per årspurke. Slagstad er ny som svineprodusent, men har overtatt en veldrevet besetning som har vært på topplista flere ganger.