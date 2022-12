Her er finalistene til BU-prisen

Sist uke ble de tre finalistene klare. Disse er valgt ut etter kriteriene bærekraft (økonomisk, sosial og miljømessig) og innovasjon/nyskaping.

Hvem som til slutt går av med seieren, får vi vite under nternationale Grüne Woche i Berlin i januar 2023. Landbruks- og matminister Sandra Borch vil da overrekke vinneren den nasjonale prisen på 250 000 kroner.

Her er de norske finalistene:

Fæby Bryggeri AS

Selskapet er fra før vinner av BU-prisen i landbruket for Trøndelag. Pandemien førte til flere gode ideer som nå er blitt realitet og skaper arbeidsplasser.

«Fæby gård har i dag etablert seg som en solid lokalmatprodusent av både øl, gårdspizza og chips, og som et velrenommert serveringssted, med food-truck og cateringleveranser», heter det i begrunnelsen.

Ystepikene

På Varhaug sør på Jæren, med utsikt mot Nordsjøen, ligger gården til Jon Lea og Siri Rasmussen Lea. Her går melkekyr inn og ut av fjøset, ved siden av en innhøstet kornåker og rugeeggbygget som er en del av den tradisjonelle driften på gården.

Sort havre

Tveter gård har gjort god butikk av en edel råvare som i flere år var forbeholdt hester, Den sorte havre fra Våler.

– Vi driver et familiebruk og tre generasjoner er med på driften. Vi bruker ingen sprøytemidler og sørger for at kornet er best mulig behandlet fram til ferdig produkt. Vi gleder oss til å dyrke den sunneste havren som er å få tak i mange generasjoner til, skriver selskapet.

