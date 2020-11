Her er Årets Unge Bønder

– Vi digger å være bønder, på grunn av en variert hverdag og fin natur. Som bonde, kan man være sin egen sjef, styre sin hverdag og rette søkelyset på det man selv synes er viktig, fortalte prisvinnerne før kåringen tirsdag ettermiddag.

Flere hundre unge bønder ble nominert til årets konkurranse. Tirsdag ettermiddag ble vinneren kåret, i en korona-digital sending fra Bogstad gård i Oslo. Det vil si: Det er i år to vinnere. Bondeparet Dina Fonn Sætre og Henning Andreas Holand (35) gikk seirende ut.

De to driver hovedsakelig med potetproduksjon, nærmere bestemt produksjon av mandelpoteter, på Fonn-Holand gård. Gården ligger på Engeløya i Nordland, og det unge paret overtok den etter Hennings foreldre i 2018.

Siden den tid, har de unge bøndene - som ble nominert sammen - jobbet mye med å forbedre teknologien på gården. GPS-styring tas i bruk på traktoren, og et mer presist utstyr benyttes nå til å sette, gjødsle og ta opp poteten. Mål: En 100 prosent salgbar avling.

Jobber for lavere matsvinn

Paret brenner for lokal ressursutnyttelse og redusert matsvinn. De vil ta i bruk og selge alle slags poteter - både små, mindre pene og hjerteformede poteter. Matsvinnet på egen gård har de besluttet å redusere med 25 prosent.

Svinn er allerede kuttet ved at bøndene sammen har utviklet potetembellasje i samarbeid med Innovasjon Norge. Potetbøndene leverer også egen merkevare til Coop. Poteter som er for store i butikk, selges i deres eget gårdsutsalg.

– For meg, begynte det hele med forkjærlighet for de små potetene som "ingen" ville ha. Men så skjønte jeg jo at det er de små delikatessepotetene folk vil ha, fortalte Dina Fonn Sætre til landbruks- og matminister Olaug Bollestad i forkant av kåringen.

Statsråden er full av godord om alle finalistene. I begrunnelsen for valget av årets vinner(e), trakk hun blant annet fram de to unge bøndenes vilje til å tenke nytt.

– De har vist et glødende engasjement for gården, og stor vilje til å gå nye veier for å utvikle landbruket på en mer bærekraftig måte. Det er blitt investert i nytt utstyr som bidrar til bedre utnytting av jorda og utvikling av nye næringsveier. Dette er bare noen eksempler på den grunder- og skaperinteressen som gjør gårdbrukerne verdig tittelen Årets Unge Bonde, sa Bollestad.

I tillegg har paret deltatt i et forskningsprosjekt i regi av Nibio, for utvikling av nye stedegne potetsorter.

Opptatt av likestilling

Prisvinnerne er dessuten opptatt av likestilling i landbruket, og hvor viktig det er å være to for å utvikle en moderne gård. De er opptatt av å styrke kvinners likeverdige rolle og posisjon i landbruket.

Driften av gården står de sammen om - dette er både Dina og Hennings gård. Nå ser de resultater av den innsatsen de har lagt ned sammen.