Helge Helgesen – mannen fra bildet i 1959

Vi bladde i boka “Norsk landbruk i bilder” fra 1959. På en av sidene dukket familien fra Troms opp på et svart/hvittfoto, og vi etterlyste dem i Bondebladets spalter og på Facebook for et par uker siden.

Da tok det ikke lang tid før vi fikk respons. Mannen på bildet er Helge Helgesen, i dag 88 år gammel og bosatt på Bjarkøy i Harstad kommune.

– Jeg har bildet i glass og ramme på stueveggen. Det ble tatt av en journalist i forbindelse med landbruksutstillingen på Ekeberg i Oslo i 1959, og vi fikk tilsendt bildet og boka, erindrer Helgesen.

Brøt jord på Senja

På bildet er Helge 27 år gammel, mens kona Kristine, som gikk bort for noen år siden, er 19. Eldstesønnen Jan Helge, den lille gutten på bildet, fikk siden fire søsken.

Nå har gutten rundet 60, og han har også bildet innrammet.

– Fotoet er tatt på Grasvikskogen i Lenvik på Senja, hvor Troms landbruksselskap hadde kjøpt et område som var parsellert ut. Flere småbrukere fikk kjøpe jord, og landbruksselskapet bygde opp et demonstrasjonsbruk som jeg forpaktet fra 1958 til 1961, minnes den spreke 88-åringen.

– Det var mye myr. Jord som ikke var myr, var fullt av stein. Jeg hadde en traktor som du ser på bildet, og landbruksselskapet leide inn folk til å grøfte med håndkraft.

Kyr og geiter

Det var ei underlig tid preget av optimisme, minnes Helgesen.

– Kristine var så begeistret for geiter, og vi kjøpte seks melkekyr og seks-sju geiter. Geitene var dressert til å hoppe opp på ei kasse, så hun kunne melke med rak rygg. Geitene sto på geledd og ventet på å bli melket. Vi kjøpte flere geiter etter hvert, og de innordnet seg rutinen, sier han.

Bjarkøyværingen husker spesielt ei gammel geit som lå på kassa og skulle bli klappet og kost med.

– En dag Kristine hadde det travelt hoppet hun over kosen, men da stilte geita seg på foten hennes og bet henne i låret, minnes Helge.

Kyrne var det han som melket.

Flyttet videre

De ble tilbudt å kjøpe bruket, og la inn et bud på 40 000 kroner. Men så frøs vannet en vinter, så Helge måtte kjøre alt vannet til buskapen.

Da ombestemte paret seg og flyttet i stedet til Kvæfjord, hvor Helge jobbet med gårdsbruket og gartneriet på Nord-Norges Åndssvakehjem.

Etter 20 år gikk ferden til Bjarkøy, hvor han jobbet som jordstyretekniker fram til pensjonsalder. Her bygde også familien hus.

– Hvordan er livet i dag?

– Jeg har sportet litt og levd fornuftig. Nå blir jeg 89 år, og er rimelig frisk og rørlig. Jeg går turer, bor i huset og steller meg selv, og lager middag hver dag, forteller Helge Helgesen.