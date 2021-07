Har oppdaget ny «arktisk» barkbille

For første gang på 75 år, er det beskrevet en ny barkbilleart for vitenskapen fra Norge. Arten er også funnet i Sverige og Finland. Den lever på vier, og er enn så lenge kun funnet nord for polarsirkelen. Det skriver Nibio på sine nettsider torsdag denne uka.

Forrige gang forskere kom over nye barkbillearter, var i 1946. Da fant Andreas Strand en ny barkbille like utenfor Oslo.

– Det er ekstra gøy at vi fant en ny barkbille, forteller insektentusiast og Nibio-forsker Torstein Kvamme til nibio.no.

Les også: Stressa trær kan gi barkbillekrise

Dette er en gruppe biller som har vært mye studert i 250 år – helt siden Carl Linnés dager. Det er kjent 74 arter av barkbiller som er etablert utendørs i Norge.

Annonse

De fleste barkbillene er knyttet til busker og trær, og flere arter har stor betydning som skadedyr i skog siden de kan angripe og drepe trær. Den mest kjente, og skadelige, arten i Norge er stor granbarkbille. Det finnes også mange arter som går på løvtrær. En av de mest skadelige er almesplintborer, som overfører almesyken.

Kan vi snakke om en «arktisk» barkbille?

– Den nye barkbillearten har fått det vitenskapelige navnet Trypophloeus borealis. Artsnavnet borealis betyr «som kommer fra nord» eller «som tilhører nord». Vi får se om den kanskje også får et norsk navn etter hvert, forklarer Kvamme.

I de senere år er T. borealis, påtruffet både i Nord-Norge og Nord-Finland. Forskerne regner med at den også finnes i Russland, men de vet ikke hvor langt østover den går. Så langt er samtlige funn gjort nord for Polarsirkelen, så inntil videre kan man kanskje snakke om en «arktisk» barkbille.

– Dette er ikke nødvendigvis hele sannheten. Det er også mulig at arten kan påtreffes lenger sør, fordi vertsplantene finnes lenger sør. Det vil fremtiden vise, sier forskeren.

Les også: Produserer jordbær i polare strøk