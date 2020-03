– Handelslov-vedtak et viktig første steg

Torsdag denne uka, mens all offentlig oppmerksomhet var rettet mot koronaviruset, vedtok Stortinget noe mange har ventet på i mange år: Lov om god handelsskikk med tilsyn. Vedtaket ble gjort ni år etter at matkjedeutvalget først anbefalte en slik lov.

– Vi er ikke i mål

Bondelagsleder Lars Petter Bartnes applauderer stortingspolitikerne, men er klar på at loven ikke vil fjerne alle problemer.

– Dette har vi jobbet for i årevis. Vi er ikke i mål, men det er et viktig første steg til en bedre fungerende verdikjede som bidrar til at bondens varer kommer mer effektivt fram til forbrukeren. Det er svært viktig at tilsynet får gode arbeidsvilkår og en uavhengig rolle, sier Bartnes i en pressemelding.

Loven skal legge bedre til rette for ryddige forhold mellom næringsdrivende i dagligvarebransjen. Det skal blant annet skje gjennom krav om skriftlige kontrakter mellom leverandør og dagligvarekjeder, krav om saklig begrunelse for å ta varer ut av hyllene (delisting), krav om informasjonsutveksling og vern av forretningshemmeligheter.

I tillegg skal det opprettes et uavhengig tilsyn som skal følge opp loven. I innstillingen fra Stortingets næringskomité, lå også forslag om merking av produksjonssted for varer, eierskapsgrenser og bedre tilgang for småskalaprodusenter. Disse forslagene ble det ikke flertall for.

Flertall for to år siden

Mange trodde kampen for en norsk lov om god handelsskikk var tapt, men våren 2018 ble det flertall på Stortinget for å innføre lov og tilsyn. Da invitere Bondelaget til kakefest på Løvebakken.

– Våren 2018 ble det klart at loven og tilsynet ville komme. Det måtte feires. Nå er loven endelig vedtatt, men fortsatt gjenstår mye som ikke er inkludert i avtalen. Distribusjon er ett av områdene det må jobbes vidare med, sier Bartnes.