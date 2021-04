Håkon Haug Laa gjenvalgt i Buskerud Bondelag

Håkon Haug Laa ble gjenvalgt som leder på årsmøtet i Buskerud Bondelag.

– Jeg vil takke for tilliten og sammen skal vi jobbe for bonden og landbruket framover, sa fylkeslederen.

Haug Laa får med seg Bernt Gran som nestleder. Ole Anders Hodnungseth, som har vært første vara, ble valgt inn som styremedlem. Nye i styret er også Ola Kure Skinnes fra Spikkestad og Åshild Bang fra Ringerike. Tor Gunnar Bjøre fra Krødsherad ble valgt inn som første varamedlem.

Steffen Green, Ole Hans Unelsrød og Nina Basberg ble alle takket av og høstet godord for innsatsen i styret

I årsmøtetalen var Haug Laa innom blant annet koronaåret, hverdagen som bonde, inntekter og klima.

– Det er helt klart rom for å øke inntektene til kornbøndene spesielt mindre bruk. Dette forslår vi også i innspillet vårt. Dersom vi ikke klarer å arbeide slik at alle bøndene får et løft har vi mislyktes. Det bør ikke være for store forskjeller i inntekt innad i næringa, det skaper splid.

– Sau har siden 2016 slitt med overproduksjon som igjen har ført til dårlig lønnsomhet. Markedsbalanse bør gi høyere pris. Det er mange sauebønder og mange kornbønder som må tilleggsinntekter for å klare seg. Alle produksjoner bør ha ei anstendig timelønn for å produsere mat, sa Buskerud-lederen.

I hele nedre del av Buskerud er matjorda under et konstant press. I øvre delen av Buskerud er god beitmark under press av ekstrem hyttebygging. Vi kan ikke gi oss – da har vi tapt, jordvernet er ekstremt viktig, mener fylkeslederen.

– Jeg er fjellbonde og kjenner utviklingen i fjellandbruket godt. Jeg mener det er riktig å ha en ekstra innsats for å ha med oss fjellbøndene inn i et nytt Viken Bondelag, og vi skal derfor opprette et eget fjelllandbruksutvalg. Det er spennende tider foran oss og vi skal få til et bedre landbruk sammen. Om dere ikke husker noe annet fra talen – så husk at vi står sammen og ikke aleine, sa Håkon Haug Laa.