Grønt lys for lys på villsvinjakt

Miljødirektoratet åpner for bruk av fast montert kunstig lys ved åtejakt på villsvin, og bruk av kunstig lys ved ettersøk av villsvin.

– Erfaringer fra Sverige viser at over halvparten av felte villsvin blir skutt på belyste åteplasser. Bruk av fast montert kunstig lys er derfor et viktig virkemiddel i kampen mot etablering villsvin her til lands, sier seksjonsleder Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet i en pressemelding.

Endringen gjelder fra 1. april 2020, og er fastsatt ved endring i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst.

Annonse

Med fast montert, menes at lyskilden ikke skal være bevegelig under jaktutøvelsen. Tiltaket er et ledd i oppfølgning av handlingsplan mot villsvin som ble fastsatt høsten 2019.

Regjeringen har vedtatt at villsvinbestanden i Norge skal forvaltes med mål om færrest mulig villsvin, spredt over et minst mulig område. Poenget er å hindre innførsel og spredning av afrikansk svinepest i Norge. Dyresykdommen har rammet Kina knallhardt, og i tillegg er en rekke europeiske land blitt rammet. Afrikansk svinepest har rykket stadig nærmere Norge.