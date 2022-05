GPS-tyver herjer igjen

– Det er simpelthen så frustrerende, sier innehaver Torben Galsgaard i Vestjylland-foretaket Holmager Økologi.

Natt til tirsdag denne uka ble foretaket utsatt for tyveri av traktorutstyr til en verdi av drøyt en halv million kroner. Det skriver danske landbrugsavisen-dk.

Stjeler så mangt

Slike tyver kalles gjerne «GPS-tyver». Men det blir for enkelt, mener Galsgaard.

– Det er jo ikke kun GPS-utstyr tyvene går etter. Vi har faktisk ikke mistet så mye GPS-udstyr. Det er særlig styreterminalerne i traktorerne de har gått etter. Og i nye John Deere-traktorer, for eksempel, kan du ikke fjerne GPS-en. Årsaken er at de er en integrert del av traktoren, forteller han.

Hos Galsgaard har tyvene også stjålet integrerte skjermer fra traktorer, skurtreskere og finkuttere. Innehaveren forteller til landbrugsavisen.dk at han ennå ikke har regnet presist på hvor store verdier tyvene kom av gårde med. Men etter det han vurderer, dreier det seg om verdier for om lag en halv million danske kroner.

Klippet ledninger

På sin Facebookside har Holmager Økologi delt bilder som viser hvordan tyvene har klippet ledningerne over, og fjernet skjermene i traktorene.

Politiet i både Nordjylland og Midt- og Vestjylland har begge vært ute etter å advare bønder om at det for tiden finner sted en bølge af GPS-tyverier. Derfor har politiet vært ute og oppfordret bønder til å sikre utstyret.

Men Torben Galsgaard mener det er vanskelig å sikre det utstyret tyvene går etter.

– Man kan ikke la være å bli litt frustrert når politiet sier at vi bare skal ta av utstyret og låse det inne. Det kan vi jo ikke, for det skal ut. Og det er ikke bare GPS-utstyret som tyvene går etter. De løper også av gårde med skurtresker- og traktor-terminaler, sier han.

Galsgaard forteller at han i tida framover vil sikre alt utstyret med «trackere», slik at man kan spore hvor det stjålne utstyret ender.

Fire enkle tips

Her hjemme, meldte politiet seinest i slutten av april om flere landbruksrelaterte tyverier i Glåmdalen. Fagbladet Traktor gikk da ut med fire enkle tips fra Gjensidige, for å best mulig sikre verdifullt utstyr og å gjøre jobben så vanskelig som mulig for folk med uærlige hensikter:

* Vær oppmerksom på mistenkelig aktivitet i området. Tyvene gjør seg ofte kjent før de velger hvor de skal slå til.

* Følg med i media, og snakk med naboer hvis det har vært tyveri i nærheten.

* Gjør det vanskelig for tyvene. En etterlatt traktor på jordet er enklere å stjele fra enn en som står hjemme på gården.

* Hvis mulig – fjern utstyr fra maskinen når den ikke er i bruk.